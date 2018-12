Mattia Mingarelli trovato morto nel bosco | il 30enne era scomparso dal 7 dicembre

Trovato morto nel bosco Mattia Mingarelli - il 30enne scomparso dal 7 dicembre : È morto Mattia Mingarelli , il 30enne di Albavilla, Como, che era scomparso dal 7 dicembre. In serata il suo corpo senza vita è stato Trovato in un bosco della Valmalenco . Non si conoscono, al ...

Sondrio - il caso del giovane scomparso Mattia Mingarelli trattato a 'Chi l'ha visto?' : In una recente puntata del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' Emily De Cesare si è occupata del caso di scomparsa di Mattia Mingarelli (30 anni). Il giovane è sparito dalle montagne di Valmalenco in provincia di Sondrio. Come ha spiegato l'inviato di 'Chi l'ha visto?' Paolo Andriolo, quella del Mingarelli è una scomparsa misteriosa proprio per le modalità. Infatti, inizialmente si pensava che Mattia fosse un escursionista che si era perso ...

Il giallo della scomparsa di Mattia Mingarelli : la foto del cane e l'ipotesi del veggente : L'agente di commercio Mattia Mingarelli di Albavilla (Como), 30 anni, svanito nel nulla da venerdì scorso sulle montagne della Valmalenco, non si trova e il 'giallo' della sua scomparsa si infittisce sempre più.Nelle ricerche, nelle ultime ore, si sono aggiunti i cani molecolari del Centro cinofili carabinieri di Firenze, mentre i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno utilizzato il luminol, che serve a rilevare ...

Mattia Mingarelli - sparito dopo una gita : sentito il gestore del rifugio : Nella baita presa in affitto per la stagione, e ora posta sotto sequestro, i suoi vestiti accuratamente riposti nel cassetto. Il tempo di sistemare i bagagli e poi di nuovo fuori per pranzare in un ...