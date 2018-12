Manovra | via al condono per chi esercita professioni sanitarie senza titolo

Nella Manovra via libera a chi esercita professioni sanitarie senza titolo : Nella manovra spunta una norma sulle professioni sanitarie che minaccia di far discutere. Nel comma 283 bis si legge che 'ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il ...

Giuseppe Conte : "Lega e M5s uniti - ritardi sulla Manovra per via di Bruxelles" : "Tengo a precisare che le tempistiche di quest'anno sono state imposte da un negoziato con Bruxelles davvero molto complesso e tengo a sottolineare che non c'è stata alcuna deliberata volontà del governo di comprimere il vaglio del Parlamento". Parlando della manovra, si esprime così, in una intervista alla Stampa, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, secondo cui "il grande risultato è una manovra espansiva ...

Manovra - via libera a chi esercita professioni sanitarie senza titolo : La Manovra dà il via libera a chi esercita professioni sanitarie senza titolo. Nella legge di bilancio compare una deroga per l'iscrizione agli ordini per chi ha svolto professioni sanitarie senza il ...

La Manovra dà il via libera a chi esercita professioni sanitarie senza titolo : Salvati 220 mila professionisti «anziani»: coinvolti i tecnici di un maxi elenco che comprende gli ambiti di radiologia, riabilitazione e prevenzione come i massoterapisti

Manovra : via libera dal Senato. Confermati i tagli all'editoria - : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle liquidazioni bancarie degli ultimi anni potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'economia per ottenere il ...

La Manovra passa al Senato : via libera con 167 sì : Ai banchi dell'esecutivo c'è il ministro dell'Economia Tria, i colleghi Centinaio e Fraccaro, ma non si vedono i vicepremier Di Maio e Salvini, che passa comunque a Palazzo Madama per seguire i ...

Manovra - via al voto sulla fiducia : Al via nell'Aula del Senato la votazione sulla fiducia che il governo ha posto sul maxiemendamento alla Manovra. La votazione è palese ed avviene per appello nominale: ciascun senatore...

Manovra - via libera in commissione : il testo va in Aula. Le opposizioni non votano : “Intervenga Casellati” : Un testo del maxiemendamento alla Manovra è finalmente arrivato al Senato, ma non è ancora quello definitivo. La corsa contro il tempo a Palazzo Madama per approvare la legge di Bilancio è sempre più complessa tra le tensioni dei soci di governo e le polemiche delle opposizioni. Dopo ritardi e slittamenti, la maxi modifica è stata presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in ...

Manovra - via libera commissione bilancio al maxiemendamento senza le opposizioni : Per la presidente dei senatori forzisti Annamaria Bernini "siamo alla Caporetto politica del governo che fa una cosa sconcia contro il popolo italiano. Prendere in giro il Parlamento per venti giorni ...

Manovra - tutti gli interventi : rinviate le assunzioni nella Pubblica Amministrazione : MILANO - Il governo ha posto la fiducia al Senato sul maxiemendamento che riscrive la Manovra per il 2019. Dopo un lungo tira e molla il testo è uscito dalle stanze della Ragioneria dopo avere avuto ...

Manovra - slitta il maxiemendamento. Conte : 'Spero domani il via libera' : slitta a domani la votazione della fiducia sul maxiemendamento del Governo alla Manovra inizialmente prevista per questa notte. Lo è avvenuto a causa del prolungarsi del dibattito e del Consiglio dei ...

Manovra - slitta il maxiemendamento : il voto sabato alle 14. Conte : «Spero in via libera domani» : La discussione generale per la fiducia inizierà alle 16, seguiranno, dalle 20,30, le dichiarazioni di voto. Duro il commento del presidente del Senato Casellati: «Rispettare il Senato»