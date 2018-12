Manovra | slitta l' obbligo di iscrizione agli albi per chi non ha abilitazione | ordini sul

Manovra - slitta l'obbligo di iscrizione agli ordini professionali per chi esercita senza abilitazione : Approvata dal Senato col voto di fiducia , la Manovra tornerà in terza lettura alla Camera per l'ok finale. Ma mentre la maggioranza festeggia, opposizioni e sindacati protestano anche per una misura ...

Manovra - battaglia in Senato : il voto rischia di slittare dopo nuovo stop in commissione : Maratona notturna, al Senato, per approvare il maxiemendamento alla Manovra. Il testo di 270 pagine stravolge totalmente la legge di Bilancio, inserendo i dettagli scaturiti dall’accordo con la commissione europea e le misure su cui Lega e M5S si sono accordati all’ultimo. Le opposizioni, Pd, LeU e Forza Italia in testa, attaccano non solo il merit...

Manovra - il voto alla Camera slitta al 28 o 29 dicembre : lotta contro il tempo : Caos sulla Manovra , al centro di un infinito braccio di ferro e protagonista di una corsa contro il tempo. Ora slitta al 28 o 29 dicembre anche l'esame alla Camera , oggi, sabato 22 dicembre, il voto ...

