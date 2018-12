Manovra | raddoppiano le tasse per il volontariato L’ira delle associazioni

fanpage

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Secondo una prima stima l'universo del Terzo Settore, una costellazione di enti grandi e piccole realtà non profit, dovranno pagare un'aliquota sui redditi derivanti dalle loro attività raddoppiata al 24%, e non più al 12%. Saranno tassati come aziende normali. Si stima che solo per il primo anno ledovranno versare 118 milioni di euro allo Stato.