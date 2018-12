Manovra | pensioni | quanto perdi all' anno per il blocco dell' adeguamento dell' assegno

Manovra 2019 - decreto pensioni sarà approvato tra il 10 e 12 gennaio - : Il sottosegretario al Lavoro Durigon annuncia le date del dl. Tra le norme la cosiddetta quota 100, la proroga dell'Ape sociale e opzione donna. Spunta anche il ritorno del consiglio di ...

Pensioni : Quota 100 - il Senato approva la Manovra - attesi i decreti : Il Senato ha dato il via libera alla nuova manovra finanziaria che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2019. Numerose sono state le proteste da parte dei partiti di opposizione che considerano le misure in campo previdenziale molto penalizzanti. Si tratta del tanto atteso meccanismo di uscita anticipata con Quota 100 volto a superare definitivamente la Riforma Fornero e del cosiddetto reddito di cittadinanza sbandierato dal Movimento 5 ...

Manovra - Durigon : "Decreto pensioni entro il 12 gennaio". Di Maio : "Web tax non sarà punitiva" : MILANO - ll decreto legge con le norme sulla previdenza dovrebbe essere approvato tra il 10 e il 12 gennaio. Lo fa sapere il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon sottolineando che ci saranno le ...

Manovra - altro tradimento sulle pensioni : gli assegni che vengono tagliati a sorpresa : sulle «pensioni d'oro» era stata fatta una promessa. «Il nostro ricalcolo», aveva detto Luigi Di Maio parlando del taglio degli assegni, «si basa su un calcolo oggettivo ed un principio: quanto i pensionati dovrebbero prendere di pensione in base ai contributi versati». La decurtazione, dunque, dove

In Manovra tagli alle pensioni d'oro - paletti per le assunzioni nella P.a. 'saldo e stralcio' delle cartelle : Nel 2019 il fondo istituito presso il ministero dell'Economia ammonta dunque a 740 milioni di euro , contro i 2.750 della versione originaria, , nel 2020 passa a 1.260 milioni , da 3.000 milioni, e ...

Manovra - Di Maio : 'A febbraio le pensioni minime - a marzo il reddito di cittadinanza' - Salvini : 'Voto? Do un 7' : "Tutti avranno un indennizzo e non dovranno fare nemmeno l'arbitrato, ma semplicemente accederanno al fondo e si prenderanno l'indennizzo perché sono stati truffati da un politica che invece di ...

Manovra - dalle pensioni di platino all’Iva sul pane : ecco cosa ha approvato il Senato : Gli Ncc finiti in un decreto ad hoc. E poi Webtax, fondi per reddito di cittadinanza e quota 100, flat tax per i pensionati che dall’estero tornano a vivere al Sud, blocco delle assunzioni della pubblica amministrazione. E per quanto riguarda gli investimenti a bilancio “le risorse destinate nel prossimo triennio restano invariate – hanno riferito fonti di Palazzo Chigi -, per un valore complessivo di circa 15 miliardi”. Dopo ...

Manovra - Di Maio esulta : “Reddito di cittadinanza a marzo e pensioni minime a febbraio. Ditelo allo zio che vota Pd o FI” : “Stanotte ero in Senato dove è passata la Manovra del popolo. Viene massacrata da coloro che in tutti questi anni ci hanno tolto diritti. Ma sono orgoglioso che da marzo parte il reddito di cittadinanza, da febbraio-marzo parte quota 100, da febbraio-marzo partiranno le pensioni minime – pensioni di cittadinanza – e le pensioni di invalidità che si alzano a 780 euro. Queste sono le cose che ci devono rendere orgogliosi. Come i ...

Pensioni - la versione definitiva della rapina in Manovra : tagli fino al 40% - chi paga più di tutti : Latitante per lunghi giorni e fino a tarda notte, ora ecco il testo della manovra. Fari puntati sulle Pensioni e il pacchetto di novità. Si parte dalla quota 100 fortemente voluta da Matteo Salvini . ...

Pensioni - assunzioni - reddito : misura per misura - ecco il testo definitivo della Manovra : Con la Quota 100 non ci saranno penalizzazioni ma l’assegno arriverà tre mesi dopo, che diventano sei per i dipendenti pubblici. Diminuisce il fondo per gli investimenti statali

Manovra - Salvini : 'Su reddito e pensioni i decreti a gennaio' : Su reddito di cittadinanza e pensioni "mi pare che sia tutto pronto". A indicarlo è il vicepremier Matteo Salvini, giunto in Senato per il voto di fiducia sulla Manovra. E spiega che i due decreti ...

Manovra economica - dagli Ncc alle pensioni d'oro. Ultime novità : Ulteriori modifiche nel maxiemendamento al voto in Senato. Trovano posto le misure annunciate dal governo nei giorni scorsi: dal saldo e stralcio delle cartelle per chi è in difficoltà al rinvio delle ...