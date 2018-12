MANOVRA E POLITICA Lega o M5s | chi ci perde con la legge di bilancio?

MANOVRA - Conte : in Ue non con libro sogni. Tria : decida la politica : Roma, 11 dic., askanews, - La soluzione tecnica sui numeri della Manovra è pronta. Oggi il governo punta a chiudere il cerchio sui nuovi saldi che derivano dai risparmi della rimodulazione delle due ...

MANOVRA - Conte : in Ue non con libro sogni. Tria : decida la politica : E' il messaggio che il ministro dell'Economia, Giovani Tria , ha voluto inviare ai colleghi di governo alla vigilia del delicato incontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della ...

SINDACATI E POLITICA/ Dalle auto alla MANOVRA - quattro consigli utili per il Governo : Il Governo incontra finalmente i SINDACATI. Non solo per quanto riguarda la manovra, ma anche per la tanto discussa ecotassa