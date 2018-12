Manovra | dopo l’ok del Senato la palla passa alla Camera Salvini | “Abbassiamo le tasse”

Manovra economica : dopo il 'fatto' arriva il test 'vero o falso' lanciato da Di Maio : La Manovra economica, ribattezzata da Luigi Di Maio la "Manovra del Popolo", non solo è stata approvata dall'Aula del Senato al fotofinish prima delle feste, ma continua a suscitare notevoli polemiche. E questo non solo dalle opposizioni. Sembrerebbe che molti, anche all'interno delle stesse basi del M5S e della Lega di Matteo Salvini, non siano proprio entusiasti del risultato uscito dalle aule parlamentari. Di conseguenza, per evitare ...

Giorgio Napolitano - la lezione sulla democrazia dopo la Manovra che fa infuriare Silvio Berlusconi : Il Parlamento, prima della rivoluzione gialloverde, non era propriamente un consesso di educande, ma la vecchia politica si premurava almeno di mascherare le nefandezze dietro il rispetto dei riti e delle forme, e l' immancabile maxiemendamento di fine anno su cui veniva apposta la fiducia era quell

Paolo Savona - la profezia sulla catastrofe economica : cosa rischia l'Italia dopo la Manovra : Meno investimenti, meno crescita e più tasse. Così potrebbe essere sintetizzato il rapporto dell' Ufficio parlamentare di Bilancio, «La finanza pubblica dopo l' accordo con la Commissione europea». Una valutazione che segue quanto scritto ieri dal ministro per gli affari europei, Paolo Savona, sulle

Sondaggio - Matteo Salvini massacrato dopo la Manovra : ecco le cifre. Peggio solo Luigi Di Maio : La manovra del governo di Lega e M5s piace a pochi. A pochissimi. Sia in Parlamento sia nel resto d'Italia. E l'ultima certificazione in tal senso arriva da un Sondaggio Ipr Marketing di Antonio Noto ...

Manovra - fiducia dopo la rissa. Caso Ncc e crollo investimenti : ?ROMA Due fiducie chieste al Senato in un giorno solo, alle 16 e alle 19. Il maxi-emendamento cambiato in corso d?opera anche dopo la «bollinatura» della Ragioneria dello Stato....

Manovra - rivolta taxi dopo stralcio Ncc : 21.43 Al grido di "nessun condono, nessuna proroga" i tassisti di Roma hanno bloccato il servizio alla stazione ferroviara di Termini e all'aeroporto Leonardo da Vinci a Fiumicino. "E' inaccettabile quanto accaduto, la parola di Salvini e di Di Maio vale zero", dicono riferendosi allo stralcio della norma sugli Ncc, che rappresentava una riforma con restrizioni per le licenze delle autovetture a "noleggio con conducente" rispetto al servizio ...

Manovra - ok dalla Commissione Bilancioal maxiemendamento : fuori l'opposizione | Posto voto di fiducia : countdown Senato | Nuovo rinvio : voto dopo mezzanotte : Si allungano i tempi alla Camera: la Manovra sarà in Commissione il 27 dicembre, per approdare in Aula il 28 ed essere varata entro il 29. Il presidente Fico: "Il Parlamento deve rimanere centrale"

Manovra - fiducia dopo la mezzanotte. L'ira delle opposizioni in Aula : Le dichiarazioni di voto sulla fiducia sulla Manovra si terranno alle 23,30, con 'chiama' dei senatori a mezzanotte e mezza circa. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di palazzo...

