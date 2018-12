Manovra | deroga per accesso a professioni sanitarie anche senza titoli

Manovra - spunta deroga per svolgere professioni sanitarie senza titoli : La norma prevede l'iscrizione agli ordini per chi ha svolto professioni sanitarie senza il possesso di un titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e ha lavorato per almeno 3 anni negli ultimi 10

Proteste Ncc al Senato - in Manovra spunta la deroga : Roma, 18 dic., askanews, - Proteste degli Ncc sotto Palazzo Madama per contestare l'entrata in vigore da gennaio della nuova normativa che prevede l'obbligo di tornare in rimessa dopo la corsa. Una ...

