Manovra | Conte scarica ogni colpa su Bruxelles

Giuseppe Conte : "Lega e M5s uniti - ritardi sulla Manovra per via di Bruxelles" : "Tengo a precisare che le tempistiche di quest'anno sono state imposte da un negoziato con Bruxelles davvero molto complesso e tengo a sottolineare che non c'è stata alcuna deliberata volontà del governo di comprimere il vaglio del Parlamento". Parlando della manovra, si esprime così, in una intervista alla Stampa, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, secondo cui "il grande risultato è una manovra espansiva ...

Giuseppe Conte : “Aiutiamo la Libia a scegliere il futuro. Manovra - il ritardo dovuto a Bruxelles” : Dalla lunga notte in Senato per il via libera alla Manovra, al tour de force in Libia fra Tripoli, Bengasi e Tobruk. È un’antivigilia di Natale senza sosta per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Alle 21,30 quando atterra in Italia, le polemiche sui tempi di approvazione della Manovra sono ancora vive. Il premier, rispondendo alle nostre d...

Giuseppe Conte - lo sfregio di Giovanni Tria al premier : cosa c'è dietro al rinvio del voto sulla Manovra : Il via libera del Senato alla manovra , come è noto, è stato rinviato: doveva arrivare nella notte tra venerdì e sabato, è stato rimandato al primo pomeriggio dello stesso sabato. Un altro slittamento ...

Caos Manovra : è da riscrivere. E Conte se la dà a gambe : È la loro Caporetto politica, il fallimento politico di questo governo'. Il Partito democratico occupa l'emiciclo al termine della seduta 'contro il comportamento scandaloso del governo nei confronti ...

Manovra - Conte : "Abbiamo ereditato Iva e clausole di salvaguardia - ma abbiamo evitato austerity" : Agenzia Vista, Roma, 21 dicembre 2018 Manovra, Conte, abbiamo ereditato Iva e clausole di salvaguardia, ma abbiamo evitato austerity 'abbiamo ereditato l'aumento dell'Iva e le clausole di salvaguardia ...

Manovra - Conte : “Iva? La abbiamo ereditata”. Salvini : “Quota 100? A fine giugno” : “Noi l’Iva abbiamo ereditata e quello delle clausole di salvaguardia è un meccanismo che abbiamo scoperto, non introdotto. Ma siamo responsabili, lo abbiamo già dimostrato, gestiremo con la stessa responsabilità le clausole per il 2020-2021”. Lo ha detto Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri sulle pesanti clausole di salvaguardia, Contenute nella Manovra, per sterilizzate gli aumenti per i ...

Manovra - rinvio maxi emendamento - opposizioni all’attacco. Conte : “Non controllo il Parlamento” : Il presidente del Consiglio, parlando dello slittamento al maxi emendamento alla Manovra, ha detto che i tempi lunghi sono stati determinati dalla trattativa con l'Europa: "Il negoziato lo avrei concluso il giorno dopo averlo iniziato. Non mi devo giustificare perché ha impiegato tutto questo tempo. Era importante concluderlo nel migliore dei modi per i cittadini italiani e ci siamo riusciti".Continua a leggere