Manovra | Conte | Misure espansive nonostante le modifiche Un successo

Manovra - Licia Ronzulli e la pesantissima accusa a Giuseppe Conte : "Vi ricordate Matteo Renzi?" : Nel mirino di Licia Ronzulli, dopo il discusso ok alla Manovra, ci finisce il premier, Giuseppe Conte. La vicepresidente dei senatori di Forza Italia non usa giri di parole: "Il premier Conte fa un uso troppo disinvolto di parole come cittadini e popolo. Si ricordi che non l’ha eletto nessuno", prem

Manovra - premier Conte : “Nessuna volontà di limitare il Parlamento - colpa del negoziato con Ue” : Il premier Giuseppe Conte parla ancora della Manovra, che giudica "espansiva": "Avrei senz'altro avuto piacere di lasciare un più ampio margine di discussione ma purtroppo non è stato proprio possibile chiudere prima l'interlocuzione con la Commissione europea, grazie alla quale è stata evitata una procedura di infrazione. Era nell'interesse dei cittadini giungere ad un esito positivo del negoziato e questo risultato ha richiesto notevoli ...

Conte : “M5s e Lega uniti - i cittadini non capirebbero il contrario. Conti in ordine e Manovra espansiva : sono orgoglioso” : Il governo non ha problemi perché sia il M5s sia la Lega “hanno interesse a proseguire in questa direzione e sanno che i cittadini non capirebbero una inversione di rotta“. Sulla durata dell’esecutivo, nonostante qualche tensione interna diventata in certi momenti quasi lite, l’assicurazione arriva dal più alto garante, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Alla Stampa il capo del governo ribadisce che “le ...

Manovra - Giuseppe Conte e la durissima risposta a Giorgio Napolitano : dito puntato contro l'Europa : Per il fatto che la Manovra sia stata approvata quasi "al buio", senza passaggio in commissione e con voto sul maxi-emendamento, in molti hanno gridato al "rischio democratico". Prima le lacrime di Emma Bonino, poi le accuse di Giorgio Napolitano. Ora, in un'intervista a La Stampa, arriva la rispost

Giuseppe Conte : “Aiutiamo la Libia a scegliere il futuro. Manovra - il ritardo dovuto a Bruxelles” : Dalla lunga notte in Senato per il via libera alla Manovra, al tour de force in Libia fra Tripoli, Bengasi e Tobruk. È un’antivigilia di Natale senza sosta per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Alle 21,30 quando atterra in Italia, le polemiche sui tempi di approvazione della Manovra sono ancora vive. Il premier, rispondendo alle nostre d...

