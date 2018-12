Manovra | ancora tensioni nel governo Da Conte richiamo all' unità

Manovra - Monti ancora all'attacco : "Aula bivacco di senatori esautorati" : Un vero e proprio predicozzo che arriva da un'economista prestato alla politica che, in qualità di premier, non votato dagli italiani,, ha imposto alla sua maggioranza 'artificiale' di votare leggi ...

Manovra - il maxiemendamento votato in commissione bilancio. Ma le opposizioni escono. Renzi : «Il testo cambierà ancora» : Il maxiemendamento votato in commissione bilancio del Senato dalla sola maggioranza. Le opposizioni sono uscite per protesta dopo le ultime modifiche al testo che sembrava definitivo

Manovra - c’è il testo ma è caos in commissione : “Va cambiato ancora”. Opposizione protesta. E Fico : “Poco tempo? E’ vero” : Un testo del maxiemendamento alla Manovra è finalmente arrivato al Senato, ma non è ancora quello definitivo. La corsa contro il tempo a Palazzo Madama per approvare la legge di Bilancio è sempre più complessa tra le tensioni dei soci di governo e le polemiche delle opposizioni. Dopo ritardi e slittamenti, la maxi modifica è stata presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in ...

Manovra - cambia ancora maxiemendanento : continua esame Commissione : E' ancora in corso nella Commissione Bilancio del Senato l'esame del maxiemendamento alla Manovra. Il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa ha indicato una serie di modifiche al testo, poi la seduta è stata sospesa. Più volte l'opposizione ha protestato. "Siamo oltre il limite dell'assurdo: dateci il testo vero ...

Manovra - i tempi slittano ancora. Esame alla Camera il 28-29 dicembre : Secondo quanto si apprende da fonti di Montecitorio, la legge di bilancio sarà all'Esame della commissione anche il 27 dicembre per approdare in aula il 28 ed essere varata entro sabato 29.

ancora caos sulla Manovra. Testo alla Camera dopo Natale : Il braccio di ferro sulla manovra non si chiude. È ancora corsa contro il tempo . L'esame alla Camera è slittato al 28 29 dicembre. Come riferiscono fonti di Monetcitorio, l'esame della Legge di ...

Scontro sulla Manovra - il voto slitta a stasera. All'appello mancano ancora due miliardi : C'è da riscrivere i saldi e la versione in inglese del Documento di economia e finanza, c'è soprattutto da trovare altri due miliardi di coperture , ciò che la Commissione chiede di accantonare ...

Pensioni flessibili e Quota 100 - slitta ancora il voto della Manovra in Senato : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 22 dicembre 2018 vedono proseguire la situazione di stallo in merito alla discussione parlamentare con il maxiemendamento alla legge di bilancio atteso in Senato nella giornata di ieri ed in arrivo solo nel primo pomeriggio di oggi. Intanto proseguono le verifiche tecniche sulle uscite anticipate tramite la Quota 100 ed in particolare sulle coperture, mentre i fondi derivanti dai nuovi tagli agli assegni ...

Scontro sulla Manovra - il voto slitta a stasera. All’appello mancano ancora due miliardi : Venerdì 21 dicembre, Palazzo Madama. I senatori si aggirano per i corridoi con l’aria visibilmente irritata. C’è chi scappa nelle vie del centro per fare gli ultimi regali, e c’è chi per senso di responsabilità resta stoico a guardia del barile. L’atteso maxiemendamento che riscrive la Finanziaria per il 2019 non c’è ancora. Di smartphone in smartp...

Manovra ancora ferma ai box dalla Ragioneria. Dal saldo e stralcio all'ecotassa - le novità in cantiere : Mancano poche ore al Natale, e della Manovra, quella vera, non si ha traccia. Il maxi emendamento che di fatto dovrebbe riscriverla non c'è, slitta di ora in ora la presentazione al Senato, fino al rinvio alla giornata di sabato. Lungo il corso della giornata dal ministero dell'Economia escono varie bozze, al punto da far sbottare il viceministro Laura Castelli, che si dice "seriamente costernata per la continua fuoriuscita di documenti ...

Manovra - caos al Senato : slitta ancora il voto. Dure proteste delle opposizioni : Per la presidente dei Senatori forzisti Annamaria Bernini "siamo alla Caporetto politica del governo che fa una cosa sconcia contro il popolo italiano. rendere in giro il Parlamento per venti giorni ...