Manovra | altro tradimento sulle pensioni | gli assegni che vengono tagliati a sorpresa

Manovra - altro rinvio : voto stasera alle 20. Al Senato è rivolta : ROMA La giornata passa nell'attesa e tutto viene rimandato oggi. «Problemi tecnici». Alla Ragioneria serve più tempo. E' questo il motivo - ufficiale - dell'ennesimo...

Manovra - altro rinvio : voto stasera alle 20. Al Senato è rivolta : E' la loro Caporetto politica, il fallimento politico di questo governo'. Il Partito democratico ha occupato l'emiciclo al termine della seduta 'contro il comportamento scandaloso del governo nei ...

Pensioni - altro furto in Manovra : rivalutazioni - scatta il taglio agli assegni. Gli scaglioni : quanto perdi : Sulle Pensioni e per i pensionati, dalla manovra allo studio , lunghissimo, del governo gialloverde, arrivano altre pessime notizie . Nella lista delle modifiche che si sono rese necessarie a fronte ...

Manovra : la Commissione europea concede altro tempo all'Italia : Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la nuova bozza delle legge di Bilancio con il rapporto deficit/Pil rimasto invariato al 2,04% ma profondamente rimaneggiata nella sostanza. E un primo risultato sarebbe stato raggiunto. Infatti, anche se ufficialmente, come riferito dal portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas, non viene rilasciato nessun commento ufficiale circa la riunione di gabinetto che deve ancora ...

Manovra - Renzi : “Governo di cialtroni - figuraccia di Salvini e Di Maio. Pd? Basta - non voglio polemiche. Vinca il migliore” : “Di Maio e Salvini hanno fatto una figuraccia. Ma ora dico all’Europa di accettare il deficit al 2,04% e non aprire la procedura d’infrazione”. Così il senatore del Pd, Matteo Renzi, nel giorno della presentazione del suo documentario Firenze secondo me che andrà in onda sabato sul Nove in prima serata. “Pd? Basta, diamoci una tregua. Non voglio entrare nelle polemiche e non me ne occupo. Ci sono i candidati alla ...

Manovra. Salvini : No rinvii per quota 100 e reddito di cittadinanza. Moscovici : Serve altro sforzo : New York Times: Bruxelles deve offrire qualcosa o politica italiana sempre più nazionalista Il New York Times invece rileva come l'Ue sulla manovra stia conducendo "un gioco pericoloso". Adam Tooze ...

Manovra - Conte : “Interlocuzioni in corso - passi avanti a ogni incontro. L’Ue non è altro da Italia - siamo sulla stessa barca” : “siamo sulla medesima barca, e bisogna approdare ad uno scoglio sicuro, anzi, ad una terraferma sicura”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, al termine del G20, ha così sottolineato come se la procedura d’infrazione non conviene all’Italia, non conviene neppure “all’Unione europea”. A margine del G20 Conte ha visto Jean-Claude Juncker e al centro della discussione naturalmente c’è stata la Manovra ...

Manovra - Conte : “Interlocuzioni in corso - passi avanti a ogni incontro. L’Ue non è altro da Italia - siamo nella stessa barca” : “siamo sulla medesima barca, e bisogna approdare ad uno scoglio sicuro, anzi, ad una terraferma sicura”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, al termine del G20, ha così sottolineato come se la procedura d’infrazione non conviene all’Italia, non conviene neppure “all’Unione europea”. E così il negoziato con la Commissione Ue sulla Manovra è “in corso”, si stanno compiendo “passi in avanti” ...

Manovra - Conte : “Interlocuzioni in corso : passi in avanti a ogni incontro. L’Ue non è altro da Italia - siamo nella stessa barca” : “siamo sulla medesima barca, e bisogna approdare ad uno scoglio sicuro, anzi, ad una terraferma sicura”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, al termine del G20, ha così sottolineato come se la procedura d’infrazione non conviene all’Italia, non conviene neppure “all’Unione europea”. E così il negoziato con la Commissione Ue sulla Manovra è “in corso”, si stanno compiendo “passi in avanti” ...

Il Governo prende altro tempo sulla Manovra : Il Governo non ha ancora depositato il pacchetto di emendamenti alla manovra in commissione Bilancio della Camera. Il termine per depositare le modifiche è scaduto alle 19 ma secondo quanto si apprende da fonti della maggioranza, l'esecutivo dovrebbe inviare le proposte nella notte. Domani alle 9,30 è in programma un ufficio di presidenza, convocato per valutare gli emendamenti dell'esecutivo e fissare il termine per la ...

Altro che sanzioni : secondo Di Maio tutta Europa si ispirerà alla Manovra italiana : Il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato dal Financial Times, difende la manovra del governo che potrà diventare, "una ricetta per tutti gli altri Paesi". "Non credo che saremo sanzionati - spiega a proposito dei contrasti con la Ue - la procedura sarà avviata ma ci sarà una fase di dialogo" e "crediamo di poter ampiamente ridurre il debito pubblico con una manovra espansiva". ...

Altro che sanzioni : secondo Di Maio tutta Europa si ispirerà la Manovra italiana : Il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato dal Financial Times, difende la manovra del governo che potrà diventare, "una ricetta per tutti gli altri Paesi". "Non credo che saremo sanzionati - spiega a proposito dei contrasti con la Ue - la procedura sarà avviata ma ci sarà una fase di dialogo" e "crediamo di poter ampiamente ridurre il debito pubblico con una manovra espansiva". ...

Manovra : altro che incentivi - il governo lotta contro i lavoratori del Sud : Continua la guerra contro i lavoratori da parte dei governi italiani. Per anni abbiamo contestato la politica degli sgravi fiscali alle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato con il contratto a tutele crescenti. Abbiamo contestato prima di tutto anche il contratto a tutele crescenti come istituto che stabilizza la precarietà e il decreto Poletti che liberalizzava i contratti a termine rendendo milioni di lavoratori carne da macello. Il ...

Rincari sulle sigarette - assunzioni agevolate e tanto altro : gli interventi minori della Manovra : Vediamo, adesso, in breve quali sono gli altri punti della Manovra economia , cercando di spiegarci in termini non troppo complicati. Aumento della tassazione delle sigarette : accise che faranno ...