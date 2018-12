Manovra 2019 | decreto pensioni sarà approvato tra il 10 e 12 gennaio

Le 5 cose da sapere sulla Manovra che cambierà il nostro 2019 : Dopo la manovra del cambiamento, tutto rischia di rimanere uguale. I due cavalli di battaglia gialloverdi (quota 100 e reddito di cittadinanza) sono diventati dei pony. Le pensioni d’oro saranno decurtate ma anche quelle di latta dovranno pagare dazio. E l’aumento dell’Iva è stato solo rimandato. I due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini difendono la loro creatura, però lontano dalle telecamere ancora litigano su come ...

Web tax - professioni sanitarie e assunzioni : cosa c’è nella Manovra fiscale 2019 : Il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Giovanni Tria durante la votazione della manovra di bilancio in Senato (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) Al termine di un travagliato iter parlamentare e dopo un delicato braccio di ferro consumato sull’asse Roma-Bruxelles, nella notte tra sabato e domenica il Senato ha finalmente approvato la legge di bilancio per il 2019. Il via libera definitivo arriverà solo ...

Manovra 2019 approvata in Senato : i 12 punti chiave : La Manovra 2019, modificata di corsa e all’ultimo, per evitare la procedura di infrazione europea, è stata votata e approvata la notte del 22 dicembre in Senato, non senza polemiche e vere e proprie bagarre scatenatesi in Aula. Si attende ora il via libera definitivo – come si suol dire in terza lettura -, alla Camera. Qui arriverà il 28 dicembre. Il Paese quindi avrà finalmente la sua Legge di bilancio, approvata poco prima di ...

Dai tagli alle nuove tasse. Ecco la stangata del 2019 con la Manovra : La manovra appena varata al Senato cambierà diversi aspetti della nostra vita da contribuenti nell'anno che sta per arrivare. Dopo un lunghissimo braccio di ferro con Bruxelles è arrivato il semaforo ...

Manovra 2019 - maxiemendamento in Aula al Senato. DIRETTA | : Cominciata la seduta a Palazzo Madama che dovrà dare il via libera al testo. La prima chiama a partire dalle 20. Opposizioni sul piede di guerra. Conte: "So che siamo in zona Cesarini". Salvini: è la ...

Manovra 2019 - ecco il testo del maxiemendamento : Scarica il documento Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni mattina ci comprano in edicola, guardano il ...

Manovra 2019 - ecco il testo definitivo : tutte le misure - dalle pensioni al fisco | L’analisi : Il governo ha posto la questione di fiducia: la Manovra 2019, sulla quale c’è stata una lunga trattativa con la Commissione europea, è arrivata al passaggio finale. ecco le misure contenute nel «maxiemendamento» che sarà votato sia al Senato sia alla Camera

Manovra 2019 - chi ci guadagna e chi ci perde : Ma perde sicuramente spinta e potenza per rilanciare l'economia. Ci sono investimenti pubblici in più , ma molti meno di quelli previsti, perché gran parte vengono congelati a garanzia degli impegni ...

Manovra 2019 - rush finale : in serata la fiducia del Senato. DIRETTA - : Il maxiemendamento, che era atteso per venerdì, sarà depositato al Senato verso le 14. La prima chiama a partire dalle 20. Opposizioni sul piede di guerra. Conte: "So che siamo in zona Cesarini". ...

Tutti gli impegni economici della Manovra 2019 : Per coprire la riforma delle pensioni e il Reddito di Cittadinanza, tornano le clausole di salvaguardia. Che possono fa aumentare l'iva nel 2020

Manovra - blocco assunzioni in università. “L’ipotesi migliore per i ricercatori nel 2019? Lavorare senza stipendio” : “Il blocco delle assunzioni previsto nel maxiemendamento è la dimostrazione di una politica compulsiva e contraddittoria. Sa come hanno fatto a risparmiare in questi anni le università?Hanno assunto i propri ricercatori. Se fino al 16 novembre 2019 viene tutto congelato, gli atenei dovranno pagare gli esterni per le docenze”. La migliore delle ipotesi? “Continuare a Lavorare per mesi senza stipendio”. Giandomenico Dodaro, ...