Manchester Utd | l' ex Rooney | ' Senza Mourinho sono tutti più felici | pure i cuochi'

Solskjaer nuovo tecnico del Manchester Utd. : Il Manchester United ha nominato Ole Gunnar Solskjaer come allenatore fino alla fine della stagione, a seguito dell'esonero di José Mourinho . La nomina di Solskjaer, norvegese, è con effetto ...

Carrick verso panchina Manchester Utd : ANSA, - ROMA, 18 DIC - Sarà con ogni probabilità Michael Carrick, già assistente di José Mourinho, il traghettatore del Manchester United fino al termine della stagione. Secondo le prime indiscrezioni,...

Mourinho esonerato dal Manchester Utd : Zidane e Conte possibili sostituti : Mourinho esonerato. Dopo tre anni si interrompe il sodalizio tra l'ex allenatore di Inter e Chelsea e il Manchester United. Una comunicazione clamorosa, figlia di un periodo no in campionato e nei rapporti con la rosa. L'inattesa e fulminea dichiarazione del club su Twitter riporta le seguenti parole "Il M.U. ha annunciato che Mourinho ha lasciato il club. Vogliamo ringraziarlo per il suo lavoro...e augurargli successo in futuro". Mourinho ...

Liverpool-Manchester Utd 3-1 LIVE : il risultato in DIRETTA : LIVErpool-Manchester UNITED 3-1 24' Mané, 33' Lingard, 72' e 81' Shaqiri LIVErpool, 4-3-3,: Alisson; Clyne, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Keita, 70' Shaqiri,; Salah, Firmino, Mané, ...

Juventus - Allegri : “in amore viaggio con il vento in poppa. L’ultimo mio danno? Con il Manchester Utd” : L’allenatore della Juventus ha parlato della prossima sfida con l’Inter, soffermandosi anche sulla sua situazione sentimentale Massimiliano Allegri ha fatto il bis e, dopo aver ricevuto il premio di allenatore dell’anno al Gran Galà del calcio AIC, il tecnico bianconero ha raddoppiato anche con quello dei Gazzetta Sport Awards. Da Oggi Ennesimo splendido riconoscimento per il proprio lavoro, che ha fruttato una serie ...

Juve-Manchester Utd - Pogba perde l'aereo e non rientra coi compagni : Il Manchester United ha fatto rientro in Inghilterra, il campione del mondo ha preso un altro volo, un'ora dopo, insieme ad alcuni dirigenti e diversi tifosi dei Red Devils .

Diretta Juve-Manchester Utd in streaming e in televisione : partita in onda stasera su Rai1 : Questa sera, alle ore 21:00, la Juventus tornera' ad affrontare il Manchester United [VIDEO]. Il match odierno andra' in scena all'Allianz Arena e sara' valido per la quarta giornata della fase a gironi della Uefa Champions League. I bianconeri godono di un periodo di forma straordinario, sono primi in campionato e primi nel girone a punteggio pieno con 9 punti. I Red Devils, invece, in Premier League sono settimi, nel girone di Champions ...

Champions - Juve-Manchester Utd 1-2 : gol di Ronaldo - Mata e autogol di Alex Sandro : Ci sono serate in cui tutto cambia in un istante e una festa si trasforma in una beffa. E' ciò che è successo in uno Stadium vestito a festa, che prima ha esultato per la prodezza di Cristiano Ronaldo ...

Champions - Juventus-Manchester Utd 1-2 : 22.55 Beffa incredibile per la Juventus in casa in Champions: il Manchester Utd passa nel finale (1-2) dopo una gara dominata. Discorso qualificazione rinviato, quando sembrava ormai fatta. Mezz'ora di pressione in avvio senza grandi occasioni, poi Cuadrado e Khedira (35',palo) vanno vicinissimi al gol. In apertura di ripresa traversa di Dybala, la Juve macina gioco. Al 65' la sblocca proprio lui, Cristiano Ronaldo, con un destro al volo ...

Champions - la vittoria della Juve sul Manchester Utd quotata a 1 - 60 : Una vittoria che vale il primato nel girone H. La Juventus se lo gioca questa sera in casa contro il Manchester United, nella quarta giornata della Champions League. I bianconeri possono contare su un’ottima statistica nelle gare interne: nelle ultime 11 allo Stadium hanno ottenuto 10 vittorie e un pareggio, il successo che vale il primo posto, contro un Manchester United che più volte è andato in sofferenza quest’anno, riporta ...

Manchester Utd-Juve - pistole giocattolo nello zaino di un invasore : necessità di intensificare le misure di sicurezza : La sicurezza negli stadi: una priorità che non può essere lasciata al caso. Quando infatti le misure di sicurezza si dimostrano non all'altezza, è tempo di intervenire. Ciò è quanto farà il Manchester ...

DIRETTA/ Manchester Utd-Juventus (risultato finale 0-1) streaming video Sky : Allegri batte Mourinho! : DIRETTA Manchester United-Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone H(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:49:00 GMT)

