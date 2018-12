Maltempo | forti raffiche di vento spazzano l’Altopiano di Asiago

Maltempo Sicilia : forti temporali nel Palermitano - allagamenti e disagi : forti temporali hanno investito nella notte il Palermitano: a causa delle intense precipitazioni si sono registrati disagi in città e in diverse località della provincia. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per strade allagate nella zona orientale di Palermo. Tante le segnalazioni giunte dalla zona dell’Addaura e del cimitero dei Rotoli. Auto sono rimaste bloccate dall’acqua a Ficarazzi, Bagheria e Casteldaccia. L'articolo ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il Maltempo delle prossime ore : forti temporali al Centro/Sud - freddo e neve al Nord : Allerta Meteo – Nelle prossime ore infiltrazioni di aria umida sull’Italia, di provenienza occidentale, causeranno un nuovo peggioramento sulle regioni Centro-meridionali, specie su Lazio, Umbria e Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo ...

Fine settimana col Maltempo e venti forti - poi freddo dal Polo Nord : Roma, 4 dic., askanews, - L'alta pressione che ha conquistato il nostro Paese avrà vita breve, infatti nel corso del weekend dell'Immacolata un'intensa perturbazione colpirà l'Italia. Il team del sito ...

Meteo - weekend nel segno del Maltempo : sabato e domenica di forti piogge al Sud : Nel corso del weekend il maltempo si concentrerà soprattutto al Sud e in particolar modo sulla Sicilia, sulla Calabria ionica e sul Salento con piogge, temporali e possibili locali nubifragi. Anche domenica sarà una giornata all’insegna dell’instabilità: gli esperti Meteo prevedono condizioni di maltempo diffuso soprattutto sulle aree ioniche.Continua a leggere

Maltempo : freddo e venti forti al sud - neve sotto i 1000 metri! Spettacolare nevicata sull'Etna : Un vortice di bassa pressione a carattere freddo sta interessando le regioni del sud Italia sin da ieri sera senza un attimo di tregua : il centro depressionario è situato sul Salento ma attorno a...

Maltempo Sicilia : forti piogge a Palermo - Eolie isolate da giorni : Notte di Maltempo a Palermo dove i vigili del fuoco sono intervenuti in soccorso ad automobilisti rimasti bloccati a causa degli allagamenti delle sedi stradali causati dalle intense precipitazioni. Si sono registrati interventi in via Ugo La Malfa, via Indipendenza, via Messina Marine e via Brunelleschi. L’aliscafo per Ustica questa mattina è rimasto in porto, mentre gli altri collegamenti marittimi sono ripresi. Nell’arcipelago ...

Maltempo al Centro-sud - con venti forti e nevicate a bassa quota sugli Appennini : Roma - Un nuovo vortice di bassa pressione ha raggiunto l'Italia centro meridionale nella serata di lunedì portando Maltempo su diverse regioni. Nell'arco della nottata il minimo si è mosso dal Tirreno meridionale alla Campania e proprio in queste ore si sta spostando verso la Puglia. Fenomeni abbondanti hanno interessato i versanti tirrenici e l'entroterra tirrenico tra la Campania, la Basilicata e la Calabria con ...

Maltempo Palermo : forti raffiche di vento - alberi crollati e danni : L’area di Palermo e provincia sferzata da forti raffiche di vento: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per crolli di alberi e rami, di cartelloni pubblicitari, per tettoie pericolanti. A Palermo si è verificato il distacco di una tettoia di un edificio in via Sferracavallo. Al Velodromo “Paolo Borsellino” in viale dell’Olimpo si sono distaccate parti delle coperture per le forti raffiche. L'articolo Maltempo ...

Maltempo - forti piogge in Calabria : famiglie evacuate nel Cosentino : Prosegue la fase di Maltempo che, salvo qualche ora di tregua, continua a investire la Calabria da domenica, quando una tromba d’aria abbattutasi su Crotone e sul versante ionico catanzarese aveva provocato danni a infrastrutture, edifici e provocando il ferimento di una persona. Nel Cosentino piove senza sosta da ieri: decine gli interventi dei Vigili del Fuoco per le conseguenze del vento forte, per allagamenti e alberi e cornicioni ...

Maltempo - crolla un capitello nella Reggia di Caserta : “La zona è stata investita da vento fortissimo” : Forte Maltempo oggi in Campania, interessata da fenomeni di pioggia intensa e vento forte. A Salerno una violenta tromba marina ha causato non poca paura nella popolazione, mentre nella Reggia di Caserta è crollato un capitello. Il crollo del capitello, spiega all’ANSA il prefetto Fabio Carapezza Guttuso, direttore generale della nuova Unità per la sicurezza del patrimonio culturale del ministero dei beni culturali (Mibac), è avvenuto ...

Maltempo - incidente in Calabria : forti raffiche di vento colpiscono treno - feriti : forti raffiche di vento hanno causato feriti stamani sul treno locale Catanzaro Lido–Crotone all’altezza della stazione di Roccabernarda: il vento ha sballottato il convoglio che però è rimasto sui binari. Diversi finestrini sono andati in frantumi: tra i passeggeri vi sono alcuni feriti, due dei quali portati in ospedale, ma nessuno, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, in modo grave. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del ...

Allarme Maltempo : in Sardegna allerta arancione - forti piogge in arrivo in tutta Italia : In Sardegna è Allarme per il maltempo. Scuole chiuse a Sassari, Alghero e Bosa, nell'Oristanese, a causa degli intensi temporali che, iniziati nella notte, proseguiranno nelle prossime ore. Pioggia intensa anche nel Cagliaritano. La Protezione civile regionale che ha anche emesso un avviso di codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico.La pertubazione non colpirà solo l'isola: il vortice ciclonico di ...

Maltempo Sardegna : forti piogge sull’Isola - scuole chiuse a Sassari e Alghero : In vigore fino alla mezzanotte di oggi l’allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione civile regionale della Sardegna, che ha anche emesso un avviso “arancione” (criticità moderata) per rischio idrogeologico. Sull’isola si registrano forti piogge dalla notte, soprattutto nel Cagliaritano e in tutta la parte nordovest della Sardegna. I sindaci di Sassari, Alghero e Bosa nell’Oristanese hanno disposto la chiusura delle ...