Maccabi-Olimpia Milano | Eurolega basket 2019 | programma | orario e tv Come vederla in

oasport

(Di lunedì 24 dicembre 2018) A Natale non ci si ferma: la pallacanestro, dopo aver visto svolgersi il turno di Natale in Serie A, prosegue il suo cammino con l’2018-e il suo quattordicesimo turno. Per l’AX Armani Exchangesi prospetta uno dei turni più complessi in termini di ambiente, quello contro ilTel Aviv.La partita del 27 dicembre, però, giunge in un momento storico non favorevole alla storia della squadra cestistica simbolo di Israele: dal 2015 manca la qualificazione ai quarti di finale, e in più quest’anno le cose non girano bene, perché ha perso dieci delle prime 14 partite. La memoria corre subito al 2014, con il quarto di finale in cui le fasi conclusive di gara1 sono risultate decisive in favore degli israeliani, che per ironia della sorte andarono a vincere le Final Four proprio al Mediolanum Forum di Assago. Si tratta di una possibile ...