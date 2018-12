L' Ong ora sfida la Germania | Berlino accolga i migranti

Salvini chiude ancora i porti alla Ong : ancora una chiusura dal ministro Salvini per Open Arms . "La nave Open Arms di Ong spagnola con bandiera spagnola - ha detto oggi il titolare del Viminale -, ha raccolto 200 immigrati e ha chiesto un ...

Frosinone - altro ko e fischi : LOngo ora rischia. L'allenatore non molla : 'Continuerò a lottare' : È giusto che il pubblico dopo una prestazione del genere fischi e contesti perché non ha visto ciò che si aspettava, ma stiamo parlando sempre di sport e ho visto come i ragazzi erano affranti nello ...

Gisin cade a centodieci all'ora SaslOng con il fiato sospeso : Per la cronaca, ma la cronaca in giornate come queste passa davvero in secondo piano, Kilde ha poi vinto la gara davanti a Franz e Feuz, tutti scesi prima della lunga sosta. Svindal, fermato davanti ...

Ebola - OMS : 37 nuovi casi in COngo - finora infettati 51 operatori sanitari : Ebola continua a dilagare nella Repubblica democratica del Congo: l’ultimo report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità segnala 37 nuovi casi dal 5 all’11 dicembre in 10 province, con 4 nuove infezioni fra gli operatori sanitari, che fanno salire a 51 il totale di quelli colpiti. I casi di Ebola, all’11 dicembre, risultano in tutto 505, di cui 457 confermati e 48 probabili, con 296 morti. L’OMS segnala ...

Anzio - pensionato morto in casa fra la sporcizia/ Nuova vita per la moglie : ora ricOngiungimento con i figli : Anzio, pensionato morto in casa fra la sporcizia. Nuova vita per la moglie: ora il ricongiungimento con i figli e un futuro migliore

Fiom - l’appello di Re David a Di Maio dal palco del cOngresso : “Reintroduca l’articolo 18 per tutti i lavoratori” : Dopo aver acconsentito di fatto a reintrodotto per i lavoratori dell’Ilva, Di Maio faccia un passo avanti: “Reintroduca per tutti l’articolo 18“. La richiesta arriva dal leader Fiom, Francesca Re David dal palco del 27mo congresso Fiom in corso a Rimini. “Nella trattativa su Ilva – ricorda- Di Maio si è correttamente comportato da ministro dello Sviluppo economico: ha mediato positivamente tra le parti, ma il ...

Tennistavolo – Costantini Special One del pingpOng : “io maestro giramondo ma l’Italia mi ignora” : Le parole di Massimo Costantini, il tecnico di ping pong premiato come miglior coach al mondo. Da 12 anni all’estero, in India la sua consacrazione E’ lo Special One del pingpong, un maestro giramondo che ha fatto diventare grande anche una ‘piccola’ nazionale come quella dell’India. Eppure qui non sono tanti a ricordarsi di lui, nemmeno ora che il suo nome svetta tra i giganti di questo sport. E’ la ...

New Amsterdam/ Anticipazioni del 9 dicembre 2018 : il cOngresso annuale di chirurgia toracica e... - IlSussidiario.net : New Amsterdam, Anticipazioni del 9 dicembre 2018, in prima Tv su Canale 5. Max si prepara a lottare contro il tumore con il contributo...

Francesco Storace costringe Matteo Salvini a farsi gli scOngiuri : 'Te lo ricordi Gianfranco Fini?' : No, a Francesco Storace non è piaciuto quanto detto da Matteo Salvini dal palco a Roma: 'Non farò mai saltare un governo per un sondaggio'. Storace, in un intervento pubblicato su affaitaliani.it , ...

Manovra - cOngedo maternità : si può lavorare fino al nono mese : Cambia il congedo maternità , con le neo mamme che potranno rimanere sul posto di lavoro fino al nono mese di gravidanza . E' quanto emerge da un emendamento alla Manovra approvato dalla commissione ...

COngedi dei genitori : un giorno in più ai papà - le mamme potranno lavorare fino al parto : Aumenta da 1.000 a 1.500 euro l'anno il bonus per l'iscrizione agli asili nido pubblici o privati e per le neo-mamme ci sarà la possibilità di lavorare fino al nono mese. Sono alcune delle misure previste negli emendamenti alla Manovra approvati in commissione.

Nuovo cOngedo per le neomamme - si può lavorare fino al parto : Cambia con la manovra il congedo per le neomamme lavoratrici. Chi vorrà, con via libera del medico, potrà rimanere al lavoro fino al nono mese, portandosi 'in dote' l'intero periodo di astensione di 5 ...

Maternità - cambia il cOngedo : si può lavorare sino al nono mese : asili e banche - tutte le novità della Manovra : La commissione Bilancio alla Camera ha concluso ieri i lavori e dato mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi, di riferire in Aula sul maxiemendamento alla Manovra. L'esame...

Cambia il cOngedo di maternità : si potrà lavorare fino al nono mese di gravidanza : ... quando tornare al lavoro e quali sono le agevolazioni? congedo papà: quanti giorni spettano e novità maternità nel mondo: diritti e tutele per le mamme lavoratrici all'estero Che differenza c'è tra ...