Libri del 2018 | saggistica | una filosofia per il presente

I più bei Libri del 2018 - l’anno «della cura» : Menzione speciale 20181. l’anno dei fuggiaschi2. Il silenzio è cosa viva3. Cattiva4. Salvare le osse5. Dalle macerie6. Becoming. La mia storia7. Essere una macchina8. Parlarne tra amici9. L'amore10. Un matrimonio americano2018 3 gennaio > Aharon Appelfeld 22 gennaio > Ursula K. Le Guin 7 maggio > Ermanno Olmi 14 maggio > Tom Wolfe 22 maggio > Philip Roth 3 giugno > Alessandra Appiano 28 giugno > Christine Nostlinger 25 ...

A Parigi c’è un albergo con il servizio “Libri in camera” per gli amanti della lettura : Un albergo Parigino dedica ciascuna delle sue 26 stanze a uno scrittore o scrittrice della letteratura. Ogni giorno sulla trapunta nelle camere viene lasciato un volume per gli ospiti, creando un servizio di "libri in camera". Gli appassionati si potranno cimentare nella lettura di testi in francese grazie al supporto di un docente madrelingua.Continua a leggere

Ue - dall’Austria all’Italia la mappa dei sovranisti alleati di governo. Che possono cambiare gli equiLibri del Consiglio : Si sono spente le luci sull’ormai moribondo governo belga. Dopo l’abbandono dell’esecutivo da parte dei membri dell’Alleanza Neo-Fiamminga (N-VA) e con la minaccia incombente di un voto di sfiducia in Parlamento, il primo ministro Charles Michel ha deciso di rassegnare le dimissioni la cui ufficialità dipende dalla decisione definitiva di Re Filippo. La scelta della N-VA, formazione sovranista fiamminga che ha ottenuto il maggior numero di voti ...

I Libri del 2018 : Blum Una delle cose più interessanti che stanno accadendo nella scienza e nella divulgazione scientifica, negli ultimi anni, è la discussione intorno alla coscienza animale. Uno dei libri più ...

Chi vince e chi perde nella manovra che ridisegna gli equiLibri del Paese : I risultati dall’esecutivo alle parti sociali. In ombra i big della maggioranza. Nel braccio di ferro con Bruxelles riprendono quota i ministri tecnici

I migliori Libri di fotografia del 2018 : Internazionale ha scelto i libri fotografici più interessanti usciti nel 2018, con una selezione di Christian Caujolle. Leggi

La Compagnia del Cigno - dal 7 gennaio la fiction in Tv e in libreria con Rai Libri : Dal 7 gennaio arriva su Rai1 La Compagnia del Cigno , la serie scritta e diretta da Ivan Cotroneo. Prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai fiction, la storia di sette ragazzi che frequentano ...

Perugia - alle scuole medie Libri pro-integrazione. L'ira della Lega : È bufera, a Spello (Perugia), a causa di un libro di testo dato in dotazione agli studenti di una scuola media.Il volume finito al centro della furiosa polemica riporta infatti una frase inequivocabile che ha sollevato le proteste di molti. A riferirla per intero, il quotidiano "PerugiaToday". "L'immigrazione sarà indispensabile per bilanciare il saldo naturale negativo della popolazione italiana". Una dichiarazione che ricorda alcune uscite ...

Dalle pensioni agli stabilimenti balneari Tutte le ultime novità della manovra Bonus 18enni - il ministro : non solo Libri : Prorogato (ma in versione soft) il blocco dell’adeguamento all’inflazione per gli assegni sopra i 1.530 euro. Il taglio per le pensioni elevate scatterà a partire dai 100 mila euro. Rinvio di 15 anni per l’obbligo di mettere a gara le concessioni delle spiagge. Slitta l’arrivo in Aula del testo

Roberto Gianinetti. Eppur son Libri : finissage della mostra e visita guidata con autore e laboratori : Le sue composizioni sono arte ma anche libri e molto altro, ricche delle più svariate suggestioni antiche e contemporanee, dalla scrittura alla musica, dalla scienza al mito, all'impegno civile: ...

Libri. Alla Casa Matha di Ravenna - presentazione del libro "Riformismo europeo" di Michele Ballerin : ... e, in molti sensi, l'unico faro che ci è dato scorgere nel crepuscolo burrascoso in cui ci troviamo a navigare.' Appuntamenti , Cultura , Politica

Tempo di Libri - la fiera dell’editoria di Milano tornerà nel 2020 : Che il progetto non fosse mai decollato del tutto era una constatazione piuttosto condivisa nel mondo editoriale italiano: Tempo di libri, la fiera organizzata dall’Associazione italiana editori e nata nel 2017 da uno scisma rispetto allo storico Salone del libro di Torino, aveva da subito mostrato le sue criticità. La seconda edizione di quest’anno era andata meglio, complice il cambio di location e date (dalla fiera di Rho in ...

Prof di Biella tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize - il suo metodo senza cattedra - Libri di testo e insufficienze : Ha tolto la cattedra e i compiti in classe, ha convinto i colleghi a misurare il "Fil" (Felicità interna lorda) della scuola, ha eliminato le insufficienze e inventato la valutazione condivisa per le pagelle di fine anno, ha rinunciato da anni ai libri di testo. Con i suoi alunni scrive libri e produce film, va in collina a spiegare l'astronomia, li coinvolge in progetti di cittadinanza attiva (dalle fontanelle a energia solare per le ...

Skeleton - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : Loelling vuol tornare a primeggiare - equiLibrio tra gli uomini : Secondo appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Skeleton 2018-2019. Dopo l’apertura in grande stile in quel di Sigulda, sul durissimo catino lettone che non veniva ormai aggiunto al calendario del massimo circuito internazionale da anni, ci si sposta su un budello molto frequentato come quello di Winteberg. In programma venerdì prima la gara al femminile e poi quella al maschile. Tra gli uomini atteso un equilibrio davvero ...