Libertadores | festa grande al Monumental per la vittoria del River

River - festa con i tifosi per la Libertadores : Nonostante il Mondiale per club sia stato un flop, il River Plate ha festeggiato alla grande il successo nella Copa Libertadores . Al rientro in patria dopo la doppia trasferta in Spagna e negli ...

River Plate - grande festa al Monumental per la Copa Libertadores : Non solo abbiamo fatto di più, ma abbiamo vinto la finale più sognata al mondo. Non lo dimenticheremo mai. Rimarrà in eterno nei nostri cuori".

Copa Libertadores - impazza la festa del River Plate : tra Madrid e Buenos Aires i “Millonarios” possono scatenarsi [VIDEO] : Copa Libertadores, i Millonarios hanno vinto in quel di Madrid contro i Boca Juniors: la festa può partire per le strade di Buenos Aires Copa Libertadores, il River Plate ha vinto la gara di ritorno contro il Boca Juniors al Bernabeu di Madrid e la festa dei tifosi può iniziare “divisa” tra la Spagna e Buenos Aires. Le scene pessime delle scorse settimane, lasciano spazio ai festeggiamenti per la vittoria della coppa da parte ...

Copa Libertadores - tifosi di Boca e River in festa a Madrid : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Copa Libertadores - River e Boca hanno già programmato l’eventuale festa per la vittoria : Copa Libertadores, River e Boca si sono portate avanti, pianificando con anticipo l’eventuale festa in caso di successo In caso di vittoria della Copa Libertadores domenica, i tifosi del River Plate celebreranno il successo nella Plaza de la Puerta del Sol, mentre quelli del Boca Juniors in Plaza de Colón, sempre nel centro di Madrid. Lo ha rivelato oggi il delegato del governo spagnolo a Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes durante ...