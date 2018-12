L' ho strangolata con le mie mani | il marito confessa l' omicidio di Michela

Milano - secondo i consulenti dei pm Carlotta Benusiglio fu “ strangolata e poi venne inscenato suicidio” : Fu strangolata “con un mezzo naturale ovvero serrando la stessa sciarpa che la donna indossava” prima di simulare un suicidio lasciando “il corpo, ormai cadavere, sospeso all’albero”. È quanto viene riportato dai consulenti della Procura di Milano in una relazione, che indaga sulla morte di Carlotta Benusiglio , stilista ed ex modella 37enne, trovata impiccata a un albero il 31 maggio del 2016 nei giardini di Piazza Napoli ...

Firenze - 21enne strangolata in un ostello : confessa il fidanzato : Firenze, 21enne strangolata in un ostello: confessa il fidanzato La giovane, di origine cinese, sarebbe stata uccisa al culmine di una lite. Il fidanzato, col quale era in vacanza, si è autoaccusato del delitto. Ha ammesso le sue responsabilità ai portieri dell'hotel dove alloggiavano e poi è stato portato in ...