L’ex primo ministro del Pakistan | Nawaz Sharif | è stato condannato a 7 anni di carcere

Un accordo per l’ambiente : il Padiglione dell’Italia a Dubai sarà il primo plastic free nella storia delL’exPO : “Il Padiglione dell’Italia all’Esposizione Universale di Dubai del 2020 sarà un modello dimostrativo della sostenibilità ambientale, il primo Padiglione “plastic free” nella storia delle Esposizioni Universali”: lo ha detto il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti, in occasione della firma del Protocollo con il Presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF), Andrea Mascherin, alla presenza del ...

Coppa d’Africa - primo gol di Kondogbia con la Repubblica Centrafricana. L’ex Inter campione anche fuori dal campo : La carriera di Geoffrey Kondogbia nel 2018 ha subito una svolta abbastanza netta. Non si parla di prestazioni o di un suo acquisto da parte di un top club, quanto della sua scelta di abbandonare la possibilità di giocare per la nazionale francese per concentrarsi sul paese d’origine, la Repubblica Centrafricana. La missione di condurre la sua “nuova” Nazionale alla Coppa d’Africa 2019 è praticamente andata, dato ...

Il caso delL’ex primo ministro macedone scappato in Ungheria : Nikola Gruevski è fuggito da una condanna per corruzione attraversando diversi stati: non si sa quali e non si sa come, ma ora Orbán potrebbe avere un problema

L’ex primo ministro macedone Nikola Gruevski ha chiesto asilo politico all’Ungheria : L’ex primo ministro macedone Nikola Gruevski ha scritto su Facebook di trovarsi a Budapest, in Ungheria, dove ha chiesto asilo politico. L’annuncio è arrivato dopo che ieri, lunedì 12 novembre, un tribunale macedone aveva emesso un mandato d’arresto nei suoi confronti

L’ex giunta condannata a risarcire il Comune. Nei guai il primo sindaco italiano di CasaPound : Esattamente un anno fa, CasaPound aveva il suo primo e storico sindaco in Italia. Andrea Bianchi, unico amministratore di Trenzano, 5 mila abitanti in provincia di Brescia. Il 2 novembre 2017 aveva infatti deciso di aderire pubblicamente al partito neofascista, dopo un passato di lunga militanza in Forza Italia. Nei giorni scorsi la Corte dei Conti...

L’ex calciatore Vincenzo Iaquinta è stato condannato in primo grado a due anni di carcere : L’ex calciatore Vincenzo Iaquinta è stato condannato in primo grado a due anni di carcere nel processo noto come ’Ndrangheta «Aemilia», il più grande per mafia nel Nord Italia. I giornali parlano di una «condanna per reati di armi». Suo padre, The post L’ex calciatore Vincenzo Iaquinta è stato condannato in primo grado a due anni di carcere appeared first on Il Post.

Juve - oggi il primo Cda senza Marotta : Agnelli spiegherà i motivi dell’allontanameto delL’ex Dg : E’ il giorno del Cda della Juventus, il primo del dopo Marotta. La riunione inizierà alle ore 10 presso l’Allianz Stadium. Ordine del Giorno: discutere del nuova composizione del Cda e approvare il bilancio dell’esercizio 2017/18. Non è escluso che, a margine dell’Assemblea odierna, Andrea Agnelli possa spiegare nei dettagli i motivi che lo hanno portato a prendere la decisione di avviare un nuovo corso per la ...

Risultati elezioni Trentino 2018 - a Trento avanti il centrodestra e Lega primo partito. A Bolzano exploit delL’ex grillino : Al via lo spoglio a Trento: davanti il candidato sostenuto dalla coalizione di Salvini Maurizio Fugatti. In Alto Adige traballa la corazzata Svp, crisi del Pd e Carroccio verso la vicepresidenza. exploit del dissidente 5 Stelle--Dopo l’Alto Adige è il momento del Trentino. È in corso lo spoglio delle elezioni per il presidente e il candidato della Lega viaggia verso la vittoria. Quando sono state scrutinate 439 sezioni su 529 Maurizio Fugatti ...