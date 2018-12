L' Etna si risveglia alla vigilia di Natale | sciame sismico e cenere

L' Etna si risveglia la vigilia di Natale : sciame sismico e cenere : Uno sciame sismico con oltre cento scosse, una nube di cenere visibile da decine di chilometri di distanza, tre bocche su cinque in attività, una o più nuove fratture sul fianco della montagna. L'Etna ...

Sciame sismico ed esplosioni - l’Etna si risveglia per Natale. Chiuso l’aeroporto di Catania : Alla Vigilia di Natale si risveglia l’Etna: stamattina alla base del cratere di sud-est, dove è in corso un’attività esplosiva con conseguente esplosione di cenere lavica, si è aperta una frattura eruttiva. Dalle ore 08:50 di oggi, 24 dicembre 2018, è infatti in corso un intenso Sciame sismico sul vulcano. Nelle prime tre ore sono avvenute oltre 130 scosse, le maggiori delle quali sono state di magnitudo Ml = 4.0 (alle ore 13:08, localizzata ...