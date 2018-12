Leonardo DiCaprio elogia Milano | pianterà 3 milioni di alberi entro il 2030

Leonardo DiCaprio deve restituire l’Oscar - ecco perché : Già immaginiamo la quantità di meme che circoleranno sul web alla notizia che Leonardo DiCaprio deve restituire l’Oscar. Già, perché l’attore si vede costretto a privarsi della celebre statuetta, ma per fortuna non si tratta di quella conquistata con tanta fatica nel 2016 (dopo anni di nomination andate a vuoto) per il film Revenant – Redivivo, bensì di quella vinta da Marlon Brando nel 1955 per Fronte del porto. LEGGI: ...

Leonardo DiCaprio deve restituire l’Oscar : bufala o verità? : Leonardo DiCaprio deve restituire l'Oscar: la notizia corre sul web e non si tratta di una bufala ma non si riferisce al premio da lui vinto faticosamente. L'attore americano Leonardo DiCaprio ha ricevuto il premio Oscar nel 2016 per il film The Revenant. Quella statuetta è al sicuro e non è oggetto di restituzione. DiCaprio deve infatti restituire un'altra statuetta: quella che ha ricevuto in regalo da un magnate malese, accusato di ...

Leonardo DiCaprio costretto a restituire un Oscar a causa di una truffa : Ci sono voluti 25 anni affinché Leonardo DiCaprio coronasse la sua onorata carriera con un Oscar. Oltre alla statuetta conquistata come protagonista di Revenant, però, l'attore custodiva gelosamente quella vinta da Marlon Brando per Fronte del Porto, donatagli dal finanziere malese Jho Low, adesso accusato di frode. Il prezioso cimelio è stato consegnato ai federali insieme a una tela di Picasso e una di Basquiat. La vicenda risale al 2017 ma i ...

Leonardo DiCaprio matrimonio in vista : sta per sposare Camila Morrone? : Leonardo DiCaprio allora era davvero il re del mondo e di Hollywood. Titanic ha appena festeggiato i 20 anni. Uscito negli USA per Natale 1997, in Italia arrivò il 18 gennaio 1998. Lui, Leo, si fece ...

Chris Hemsworth è stato snobbato due volte da Leonardo DiCaprio quando non era ancora così famoso : L'aneddoto raccontato dal personal trainer di Chris The post Chris Hemsworth è stato snobbato due volte da Leonardo DiCaprio quando non era ancora così famoso appeared first on News Mtv Italia.

Leonardo DiCaprio : festa di compleanno e nuova causa ambientalista : Foto: PrPhotos Il premio Oscar lancia anche un appello su Instagram Tutti conosciamo Leonardo DiCaprio, uno degli attori più premiati, famosi e ammirati da uomini e donne di tutto il mondo. Sotto i riflettori da quando era giovanissimo , ha iniziato la sua carriera nel 1989 ad appena 15 anni, , DiCaprio ha iniziato a interessarsi all'ambiente e al benessere del pianeta molti anni ...

Leonardo DiCaprio - 44 anni con festa a Los Angeles : Leonardo DiCaprio e Camilla Morrone a New YorkLeonardo DiCaprio e Camilla Morrone a New YorkLeonardo DiCaprio e Camilla Morrone a New YorkLeonardo DiCaprio e Camilla Morrone a New YorkLeonardo DiCaprio e Camilla Morrone a New YorkLeonardo DiCaprio e Camilla Morrone a New YorkLeonardo DiCaprio e Camilla Morrone a New YorkQuarantaquattro anni, festeggiati allo scoccare della mezzanotte. Quella del giorno prima, però. Leonardo DiCaprio, in barba ad ...

Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio - il duo fantastico di nuovo insieme è già profumo di Oscar : Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio lavoreranno di nuovo insieme. Regista e attore si ritroveranno per la sesta volta sul set, dopo l'ultimo film realizzato insieme, quello candidato a cinque premi ...

Martin Scorsese dirigerà Leonardo DiCaprio in un film tratto dal libro “Killers of the Flower Moon” : Martin Scorsese dirigerà Leonardo DiCaprio in un film tratto dal libro Killers of the Flower Moon, scritto nel 2017 dal giornalista del New Yorker David Grann. Il film sarà prodotto da Imperative Entertainment, che acquistò i diritti prima ancora che uscisse The post Martin Scorsese dirigerà Leonardo DiCaprio in un film tratto dal libro “Killers of the Flower Moon” appeared first on Il Post.

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio in versione anni '60 : eccoli sul set di 'C'era una volta a Hollywood' : Leonardo DiCaprio e Brad Pitt tornano negli anni '60 in 'C'era una volta a Hollywood'. Nell'attesissimo film di Tarantino, i due interpretano rispettivamente un attore di serie tv western e il suo ...