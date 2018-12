Legge di Bilancio | che cosa è passato al Senato con il voto di fiducia

Ponte Morandi : nella Legge di Bilancio niente zona Arancione : Sono 300 le famiglie che si apprestano a vivere “sulla soglia di un enorme cantiere”, scrive Repubblica Genova, a pochi metri dalle case sfollate che verranno abbattute e che non avranno la possibilità di trasferirsi altrove per tutta la durata dei lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi. Nemmeno un euro per la zona Arancione Hanno chiesto 25mila euro a famiglia per pagarsi un affitto lontano dal megacantiere, ma il Priss ...

MANOVRA E POLITICA/ Lega o M5s : chi ci perde con la Legge di bilancio? : Dopo sei mesi di Governo insieme e il varo della legge di bilancio emergono sempre più evidenti le differenze tra Lega e Movimento 5 stelle

La Legge di Bilancio/ La vittoria delle clientele nel Parlamento fantasma : ... che costituirebbe un non appropriato atto di sfiducia nei confronti del Governo e determinerebbe un esercizio provvisorio ancor più dannoso per l'economia. È da aggiungere che non poche difficoltà ...

Di Maio : «Troppe balle di Natale». E pubblica il "vero-falso" della manovra. Salvini : una Legge di bilancio da 7 : Di Maio fa il bis e dopo l'elenco delle «cose fatte» di alcuni giorni fa rilancia pubblicando su Instagram una tabella con il 'vero' e il 'falso' che secondo il...

Legge di bilancio - i balneari : 'Finalmente un po' di luce per il settore' : Vogliamo un tavolo di trattativa per arrivare ad una Legge giusta e sensata, nell'interesse di tutti e a difesa di un settore importantissimo della nostra economia locale '.

Legge di Bilancio : Brunetta - FI - - esperienza governo gialloverde ormai chiusa - difficile superare tutto il 2019 : Roma, 23 dic 17:22 - Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia, scrive in una nota di "come si può lontanamente immaginare...

Le incognite della Legge di bilancio : Ogni dichiarazione di Salvini, Di Maio e dei loro consiglieri che risollevi i dubbi sull'Italia nell'euro, può far rialzare lo spread, ridurre l'offerta di credito e affossare l'economia. In effetti, ...

Legge di Bilancio : M5s su Bolkestein - vicini a commercianti non a parole ma con atti concreti : Roma, 23 dic 13:16 - Il Movimento cinque stelle da sempre "è vicino a tutto il mondo produttivo e ai lavoratori". Lo scrivono, in una nota congiunta, i senatori...

Legge di Bilancio - l'attacco di Misiani : 'Avete messo un cappio sulla testa degli Italiani' : Vice premier Salvini, la letterina c'è stata, ma è stata quella che il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell'economia Tria hanno mandato a Jean Claude Juncker, Pierre Moscovici e Valdis ...

Legge di bilancio - gli italiani pagheranno un miliardo di tasse locali in più : Lo studio della Cgia di Mestre lancia l'allarme sulle tasse locali, dopo le modifiche introdotte dalla manovra economica del governo Conte: l'ottanta percento dei Comuni potrebbe aumentare i tributi di propria competenza. Una stangata che potrebbe costare agli italiani oltre un miliardo di euro.Continua a Leggere

Manovra approvata a colpi di fiducia : cosa c'è e cosa manca nella Legge di bilancio : A palazzo Madama la maggioranza va alla prova di forza e, saltando ogni discussione sulle misure che verranno presentate dal...

Bruno Vespa su Matteo Salvini : lo spettro della nuova Legge di bilancio - riuscirà a reggere? : La manovra? 'Una legge mai vista', come da titolo dell'editoriale di Bruno Vespa su Il Giorno . Il conduttore di Porta a Porta analizza quanto fatto dal governo gialloverde sulla legge di bilancio, ...