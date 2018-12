League of Legends | il campione del mondo Ambition annuncia il suo ritiro dalle scene

343 Industries - Riot Games e Limbitless Solutions insieme per realizzare braccia protesiche ispirate a Halo e League of Legends : Limbitless Solutions, un'organizzazione focalizzata sulla creazione di braccia bioniche e protesi, gestita dall'Università della Florida centrale, ha annunciato la collaborazione con 343 Industries e Riot Games per produrre braccia protesiche basate sui loro titoli più celebri: Halo e League of Legends.Come riporta Dualshockers, secondo l'organizzazione i design sono basati sui personaggi delle serie. Sul fronte di League of Legends sono ...

KenRhen spiega il metagame di League of Legends : Per fare ciò KenRhen si aiuta con il ben noto sito LOL Analytics , e, dati alla mano, effettua un'impeccabile analisi di quelli che sono i campioni dal ruolo più preponderante nell'attuale economia ...

League of Legends sbanca ai The Game Awards : Cloud9 e Sjokz protagonisti : Non è però finita qui: dopo aver annunciato di aver intrapreso la strada da freelancer, Sjokz è stata premiata come miglior commentatrice nel mondo esportivo del 2018. La giovanissima beniamina della ...

Corea - dopo le sconfitte su Starcraft II e League of Legends - è davvero arrivato l’esport Ragnarok? : Tra ottobre e novembre il dominio Coreano negli esport sembra aver iniziato a vacillare. Sui due titoli più emblematici del loro strapotere, League of Legends e Starcraft II, sono arrivate due batoste mai viste prima. I segnali sembrano portare tutti alla stessa conclusione: la Corea è stata detronizzata. La maternità degli esport moderni è universalmente riconosciuta alla Corea del Sud. A cavallo tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio degli anni ...

Marvel e Riot Games collaboreranno a una graphic novel con protagonista un noto personaggio di League of Legends : Come riporta Dualshockers, Marvel e Riot Games hanno annunciato oggi una nuova collaborazione che vedrà presto uno dei personaggi più noti di League of Legends diventare protagonista di una graphic novel.Nel maggio 2019, Marvel inizierà a pubblicare una nuova serie di graphic novel nell'universo di League of Legends. Queste storie inizieranno con League of Legends: Ashe: Warmother, una nuova storia incentrata sul campione Ashe. La narrazione si ...

League of Legends : la band virtuale K/DA al primo posto nelle classifiche : Qualche settimana fa i ragazzi di Riot Games hanno lanciato una nuova bomba per la loro campagna di marketing, parliamo di una band virtuale composta da 4 dei personaggi più amati di League of Legends. Inutile dire che la cosa ha avuto un successo straordinario.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Ahri, Evelynn, Kai'Sa, e Akali mostrano le loro doti canore con la canzone POP/STARS, meglio però specificare che le americane Madison Beer e ...

League of Legends a ritmo Kpop con il nuovo video delle K/DA : Alcune volte un videogame può diventare qualcosa di più grande di un semplice strumento di intrattenimento: nel caso di League of Legends si parla di un vero e proprio sport elettronico che risponde ad un regolamento inflessibile teso ad incoraggiare la leale competizione ai massimi livelli. D'altra parte la creatura di Riot Games è anche diventata un mondo fatto di ...

League of Legends - Worlds 2018 : G2 si arrende - volano in finale gli Invictus : Si arrende la prima delle due semifinaliste europee nei Worlds 2018, la competizione internazionale di League of Legends. I G2 Esports sono stati sconfitti nel penultimo atto dai cinesi Invictus Gaming, in un incontro davvero dominato dagli asiatici. Primi due game da dimenticare per la squadra del Vecchio Continente che ha provato a reagire nel terzo. Dopo venti minuti della sfida però il destino era già scritto. 3-0 nettissimo per i cinesi che ...

League of Legends : in arrivo contenuti esclusivi per gli abbonati a Twitch Prime : Nell'ambito del Twitchcon 2018, la convention che si sta tenendo in questi giorni a San Jose, California, Twitch e Riot Games hanno svelato i dettagli di un'importante partnership che porterà nelle tasche degli abbonati a Twitch Prime una vasta serie di contenuti esclusivi per League of Legends.A partire da oggi, i membri riceveranno infatti la Summoner's Crown Capsule, una cassa premio che contiene un frammento di una delle skin leggendarie di ...

Un evento per seguire le finali dei modiali di League of Legends : appuntamento all'F-HUB di Scalo Milano : PG Esports e Predator portano le finali dei mondiali di League of Legends a Scalo Milano. Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Chi ha detto che per godersi appieno un evento esport sia necessario vederlo dal vivo? Dei 260mila appassionati italiani che seguono le competizioni videoludiche su base quotidiana, circa il 75% dichiara di preferire la visione da casa attraverso internet streaming. PG Esports, brand che gestisce tutti i ...