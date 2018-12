Le gemelline erano malate Mamma suicida nel Tevere | la triste verità sulle bimbe Una

caffeinamagazine

: RT @nellina99: Una tragedia....Mamma Pina Orlando suicida, le due gemelline erano nate con gravi malformazioni: una era cieca. https://t.co… - brusalucia : RT @nellina99: Una tragedia....Mamma Pina Orlando suicida, le due gemelline erano nate con gravi malformazioni: una era cieca. https://t.co… - enzo_salanitri : RT @nellina99: Una tragedia....Mamma Pina Orlando suicida, le due gemelline erano nate con gravi malformazioni: una era cieca. https://t.co… - Donato12428983 : RT @katia_migliore: Riposino in pace, povere creature... -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Unconsapevolezza emerge dai racconti degli amici e dei parenti delle piccola Sara e Benedetta Di Pasquo: le duenate con gravi malformazioni. Una aveva gravi problemi motori forse irreversibili che l’avrebbero costretta in carrozzina e l’altra era cieca. Questi ulteriori raccapriccianti particolari uniti alla morte della terza gemella morta prima del parto avrebbero contribuito ad aggravare la forma depressiva di cui soffriva Giuseppina Orlando, un grave episodio “post-partum”. Ma non solo, anche il grave ‘senso di colpa’, avrebbe spinto Pina a lanciarsi nelle gelide acque delinsieme alle figlie giovedì scorso.Nonostante la vicinanza del marito e dei familiari, la 38 enne non ha retto la situazione. Presa dallo sconforto acuito ancora di più dopo la dimissione dal policlinico Gemelli di una delle due figliolette. Forse proprio quella non ...