L' e-commerce in Italia è ancora al maschile

E-commerce 2019 - cosa chiedono i clienti italiani ai siti di e-commerce. Nuova ricerca Sap : Come dovrebbero essere e funzionare i siti di E-commerce per gli italiani: i recenti risultati di una Nuova ricerca. cosa dicono

Perché gli italiani non si fidano degli e-commerce? : Perché gli italiani non si fidano degli e-commerce? I dati di vendita tramite Internet sono in costante crescita eppure la maggioranza degli italiani ha ancora molta difficoltà a fidarsi degli acquisti on-line e le ragioni sono diverse, ma non tutte giustificate. E-commerce poco affidabili: le colpe del Web Google è l’azienda monopolista in fatto di ricerche sul Web, almeno in Europa. È a Mountain View che viene deciso cosa deve comparire ...

Ecommerce - in 2018 nel mondo +15% su 2016 - in Italia bene viaggi - libri - moda : Gli acquisti online dei prodotti di largo consumo nel mondo sono cresciuti del 15% negli ultimi due anni. È il dato principale che emerge dal Nielsen Connected Commerce Report, che misura l'evoluzione degli acquisti online e le potenzialità di crescita ...

Ecommerce - Nielsen : in 2018 nel mondo +15% su 2016 - in Italia bene viaggi - libri - moda : Gli acquisti online dei prodotti di largo consumo nel mondo sono cresciuti del 15% negli ultimi due anni. È il dato principale che emerge dal Nielsen Connected Commerce Report, che misura l'evoluzione degli acquisti online e le potenzialità di crescita ...

Nei 'guai' la coppia della moda italiana : D&G cancellati dai siti di e-commerce cinesi : Il drago ha 'divorato' il marchio D&G. Sembrerebbe questo l'esito di una guerra 'lampo', ideologica e culturale, che ha contrapposto gli stilisti Dolce e Gabbana alla Repubblica popolare cinese. Non alla temutissima censura di Stato, ma a quella esercitata da milioni di internauti cinesi indignati. Il Paese con la crescita economica più rapida al mondo, il secondo sulla terra per Pil e potere d'acquisto, il più grande esportatore e ...

POSTE ITALIANE : VOLA L'E-commerce IN PROVINCIA DI TRAPANI - CONSEGNATI OLTRE 270MILA PACCHI NEI PRIMI 9 MESI DEL 2018 : Lo shopping online è sempre più diffuso tra i cittadini di TRAPANI grazie anche alla qualità e alla flessibilità del servizio offerto da POSTE ITALIANE Palermo, 16 novembre 2018 – VOLA L'E-COMMERCE in ...

Il mercato digitale italiano mette la freccia trainato da e-commerce e pubblicità : Buone notizie per l'industria digitale italiana che chiude in crescita per il terzo anno di fila trainato da pubblicità online ed e-commerce. Lo dice la ricerca congiunta di EY e IAB Italia intitolata ...

Invitalia punta sull'e-commerce di Brandon : Brandon , società interamente dedicata allo sviluppo delle vendite online nei settori fashion e sport, home & living e beauty, ha chiuso un round di investimento da 3 milioni di Euro . Lead investor ...

Digitale : il mercato italiano vale 65 miliardi. Advertising ed e-commerce i driver : ... si legge ancora nello studio, si confermano , per il secondo anno, i comparti che viaggiano più velocemente, con rialzi rispettivamente del 13% e 15% rispetto al 2017, pesando sull'economia Digitale ...

E-commerce continua a crescere in Italia. I prodotti più venduti 2018-2019 e settore trainanti. Statistiche : Turismo, prodotti di informatica e tecnologici e abbigliamento: settori e prodotti che trainano la crescita costante dell’E-commerce in Italia

ecommerce boom : in Italia il mercato vale oltre 27 miliardi : Continua il percorso di crescita del settore dell'eCommerce nel nostro Paese . Secondo i dati dell'Osservatorio b2c della School of Management del Politecnico di Milano, il valore degli acquisti ...