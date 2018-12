Le Borse europee aprono in calo | Milano e Francoforte chiuse

In rosso le Borse europee orfane di Milano e Francoforte : Avvio negativo per le principali borse europee , orfane di Piazza Affari rimasta chiusa per le festività natalizie . Porte chiuse anche a Francoforte. Le piazze di Londra, Parigi e Madrid, invece, ...

Borse europee deboli in partenza - Milano -0 - 76% : I mercati non hanno gradito le conclusioni dell'ultimo vertice della Fed e temono un rallentamento dell'economia globale. Londra sale dello 0,03% a 6.714 punti. A Milano l'indice Ftse Mib perde lo 0,...

Borse europee in calo dopo la Fed : Piazza Affari cede oltre l'1% : Borse europee in calo dopo la Fed: Piazza Affari cede oltre l'1%Apertura in netto ribasso per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib cede l'1,34% a 18.688,27 punti, mentre l'All-Share arretra dell'1,33%...

Annuncio Fed - male anche Borse europee : 9.35 Apertura in netto ribasso anche per le Borse europee, dopo la decisione della Fed di alzare i tassi d'interesse e l'abbassamento delle stime di crescita del Pil. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -1,46% a 18.640 punti. Spread Btp-Bund tedesco in rialzo a 259 punti in avvio,con rendimento del decennale al 2,8%. Londra -1,27%, Parigi -1,42% e Francoforte -1,35%. Euro a 1,1416 dollari e 127,661 yen.

Piazza Affari pronta a festeggiare l'accordo con l'Ue - Borse europee caute in attesa della Fed : Alcune fonti vicino al ministero dell'Economia e delle Finanze hanno parlato di via libera "tecnico" di Bruxelles alla proposta presentata dal governo Conte per scongiurare la procedura di infrazione ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 91% : 9.42 Apertura in rialzo per le Borse europee nonostante la volatilità degli indici azionari Usa e i cali delle asiatiche. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,91% a 18.813 punti, dopo l'intesa informale tra governo e Ue sulla manovra. Spread Btp-Bund tedesco in netto calo a 259punti, con rendimento del decennale al 2,84%. Londra +0,11%, Parigi +0,3% e Francoforte +0,36%. Euro a 1,1397 dollari e 128,13 yen.

Borse europee attorno alla parità : Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità in attesa della Fed che domani, 19 dicembre 2018, potrebbe annunciare un nuovo rialzo del costo del ...

Borse europee in altalena in attesa della Fed sui tassi : Ma pesano anche i crescenti timori sull'andamento dell'economia mondiale nel prossimo anno. Così Milano ora sale dello 0,25%, bene anche Francoforte, +0,46%,, in calo Londra, -0,52%,, sulla parità ...

Borse europee in calo sulla scia di Wall Street : Crescono i timori per l'andamento dell'economia mondiale nel 2019, mentre domani la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, dovrebbe aumentare il costo del denaro nonostante il parere ...

Borse europee in frazionale ribasso : Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, con gli investitori curiosi di conoscere quali saranno le future mosse di politica monetaria della Fed

Borse europee caute - a Milano giù Saipem : Gli occhi degli investitori sono puntati a Washington dove mercoledì ci sarà l'esito della riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, con il mercato che si attende un ...

Borse europee : lieve calo. Milano -0 - 05% : 9.52 Apertura in lieve calo per le Borse europee. La seduta a Piazza Affari apre praticamente in parità, con l'indice Ftse Mib a -0,05%, a 18.901 punti. Francoforte ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,12%, Parigi perde lo 0,28% e Londra lo 0,25% Lo spread tra Btp e Bund apre a 267punti base, in lieve calo rispetto ai 279della chiusura di venerdì.

Borse europee deboli in partenza - Milano -0 - 06% : Avvio debole per le Borse europee. I mercati guardano alle riunioni della Fed e della Boj di questa settimana, in un contesto caratterizzato dal timore di un rallentamento dell'economia globale. Inoltre restano in attesa di evoluzioni sul fronte della manovra italiana. Londra perde lo 0,3% a 6.824,97 punti. A Milano l'indice Ftse Mib si attesta in calo dello 0,06% a 18.900 ...