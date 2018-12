Le 10 foto del micro e nanomondo più belle del 2018

Le migliori fotocamere del 2018 : migliori fotocamere per NataleNikon D850Sony A7 IIICanon EOS RFujifilm XT-3Panasonic Lumix GH5Nikon Z6Olympus OM-D M10 IIIPanasonic LX100 IIFujifilm GFX 50RCanon PowerShot G7 X Mark IIQuali sono le migliori fotocamere dell’anno? Abbiamo selezionato 10 modelli di macchine fotografiche di ultima generazione che si distinguono per la grande qualità e per le funzionalità adattandosi a svariati tipi di possibili fotografi. Dalle reflex ...

Il pugno duro di Marotta scatena l'ilarità del web : Nainggolan finisce sullo sgabello - foto : Il mondo dei social si è immediatamente scatenato appresa la notizia della sospensione temporanea di Nainggolan

Reggina - blackout solo… dell’illuminazione : la squadra amaranto si affida a Sandomenico [foto] : E’ andata in scena la 17^ giornata del campionato di Serie C, un turno molto importante per la terza categoria italiana. Sono state ore caldissime in casa Reggina, è arrivato infatti il passaggio di proprietà che salva il club dal fallimento ma soprattutto apre importanti scenari per il futuro. blackout solo dell’illuminazione al Granillo, qualche minuto senza luce durante la partita contro la Vibonese, poi sale in cattedra ...

Pompei - ritrovato lo scheletro del cavallo di un generale. foto : Pompei, ritrovato lo scheletro del cavallo di un generale. FOTO L'ultima eccezionale scoperta tra gli scavi in Campania è quella di un cavallo, trovato ancora legato nella grande stalla con altri esemplari . Apparteneva a un comandante militare e indossava finimenti pregiati Parole chiave: ...

Anna Ruzzenenti - italiana di 27 anni trovata morta in Messico a Playa del Carmen. Partita 10 giorni fa - l'ultima foto su Facebook : Anna Ruzzenenti, una ragazza italiana di 27 anni, è stata trovata morta in Messico, a Playa del Carmen. Istruttrice subacquea di Verona, la morte di Anna Ruzzenenti è al momento...

Forze dellordine - Le auto arruolate nel 2018 foto GALLERY : La divisa, si sa, ha sempre il suo fascino. Su vetture ad alte prestazioni, certo, ma anche su una tranquilla citycar. Chi ci segue, sa quanto amiamo le auto delle Forze dellordine: abbiamo portato in pista le punte di diamante di Polizia e Carabinieri (rispettivamente la Lamborghini Hurácan e lAlfa Romeo Giulia Quadrifoglio), pattugliato le spiagge romagnole e raccontato i segreti di uno dei loro modelli più diffusi. E se il 2017 si è chiuso ...

Transformers - Le auto e gli altri mezzi della saga foto GALLERY : in proiezione nelle sale italiane Bumblebee (regia di Travis Knight), il primo spin-off della saga dei Transformers, di cui vi abbiamo mostrato una clip in anteprima pochi giorni fa. La pellicola racconta le vicende dellomonimo robot, che in questo prequel (la trama è ambientata nella California del 1987) assume le sembianze di un vecchio Maggiolino giallo, dopo aver reso planetaria la fama della Chevrolet Camaro nei cinque precedenti film, ...

Sousa posta foto con la maglia della Juve : e i tifosi giallorossi insorgono : Una foto in maglia Juve durante una sfida con la Roma insieme ad un pimpante Giannini. Tanto è bastato a Paulo Sousa per scatenare il putiferio dei social sponda giallorossa. L'ex tecnico della ...

Silvia Provvedi pazza del fidanzato Malefix : foto con dedica : Silvia Provvedi e Malefix: una foto su Instagram che ufficializza il fidanzamento Era una situazione che si mormorava da tempo, quella che vedeva Silvia Provvedi, la gemella mora delle Donatella nonché ex fiamma di Fabrizio Corona, in coppia con un misterioso ragazzo. Di lui è noto solo il particolare soprannome: Malefix. Ma da qualche ora […] L'articolo Silvia Provvedi pazza del fidanzato Malefix: foto con dedica proviene da Gossip e Tv.

“Teddy Bear Toss” durante Betis-Eibar : tutta la generosità del Villamarin di Siviglia [foto e VIDEO] : Betis-Eibar, al Villamarin di Siviglia va in scena il “Teddy Bear Toss”, un pensiero importante verso i bambini meno abbienti Il “Teddy Bear Toss” è andato in scena al Renato Villamarin di Siviglia, stadio nel quale oggi si è giocata la gara tra Betis ed Eibar. I tifosi recatisi allo stadio, hanno portato un pupazzo per i bimbi meno abbienti, da donare alla Caritas ed agli ospedali della città spagnola. Prima dell’inizio ...

Silvia Provvedi pubblica la prima foto del misterioso fidanzato (che le ha fatto dimenticare Corona) : Chi è Malefix? Da settimane ormai i fan del GF Vip si chiedono chi sia il misterioso fidanzato di Silvia Provvedi. In queste ore la cantante delle Donatella ha pubblicato una foto dell’uomo che gli ha rubato il cuore (e fatto dimenticare Fabrizio Corona) su Instagram, sciogliendo in parte il mistero. Nella casa del Grande Fratello Vip, Silvia ha parlato spesso di Malefix, un imprenditore molto conosciuto, che però vuole rimanere ...

Misterioso evento luminoso nei cieli della California lascia i residenti perplessi : una lunga scia di luce illumina la notte [foto e VIDEO] : 1/17 ...

The Crown - Oliva Colman sempre più regale nelle nuove foto della terza stagione : La formula scelta per raccontare la storia della Regina Elisabetta II, del suo Regno, di un paese e un mondo intero in un periodo di forti cambiamenti è particolare e innovativa. Piuttosto che invecchiare gli attori ogni due stagioni ne vengono scelti di nuovi per interpretare le diverse fasi dell'età.Lo spettatore deve essere in grado di affezionarsi alle storie più che ai personaggi, vivere The Crown più per quello che racconta che per chi ...

