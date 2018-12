Lazio | Milinkovic-Savic | “Il gol mi mancava Ho lavorato tanto per questo”

La Lazio torna a vincere - risorge anche Milinkovic : Cagliari 'piallato' per 3-1 : Vittoria schiacciante della Lazio che supera senza problemi un Cagliari colmo di assenza e riprende la caccia al quarto posto con tre punti che la rilanciano in classifica. Inizio totalmente di marca ...

Lazio-Cagliari 3-1 : Milinkovic - Acerbi e Lulic in gol. Inzaghi si sblocca dopo 5 turni : La classifica di Serie A Lazio-Cagliari 3-1, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Lazio-Cagliari 3-1 : Milinkovic - Acerbi e Lulic firmano il riscatto di Inzaghi : Lazio-Cagliari 3-1: cronaca, statistiche e tabellino IL SOLITO Acerbi - Il Cagliari non imbastisce una reazione furibonda ma al 19' sfiora il pareggio: Faragò taglia l'area con un cross intelligente, ...

Lazio-Cagliari 3-1 : Milinkovic - Acerbi e Lulic in gol : Inzaghi si sblocca dopo 5 turni : La classifica di Serie A Lazio-Cagliari 3-1, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Lazio-Cagliari 3-1 : in gol Milinkovic - Acerbi - Lulic e Joao Pedro : La Lazio torna a vincere in campionato e si regala un Natale più sereno. La squadra di Inzaghi, a secco di vittorie da cinque giornate, nell'anticipo del 17esimo turno, supera 3-1 il Cagliari allo ...

Segna - piange e trascina la Lazio alla vittoria : è tornato Milinkovic-Savic? : Milinkovic-Savic si è riconciliato con i tifosi, la Lazio ha vinto dominando contro il Cagliari: oggi Simone Inzaghi può sorridere Milinkovic-Savic ha Segnato aprendo i conti per la sua Lazio nella vittoria per 3-1 contro il Cagliari. Il calciatore serbo si è lasciato andare ad un pianto nervoso dopo la rete, che ha preso il posto alla sua consueta esultanza sorridente. Un avvenimento che paradossalmente lo ha fatto riconciliare con la ...

Lazio - Cagliari 3-0 - torna al gol Milinkovic Savic - raddoppia Acerbi - chiude Lulic [LIVE] : Lazio Cagliari 3-0, torna al gol Milinkovic Savic, raddoppia Acerbi, chiude Lulic [LIVE] Lazio Cagliari, cronaca e tabellino Allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio ospita il Cagliari nella prima gara del 17esimo turno di Serie A . Al 12 , è già vantaggio biancoceleste: Cragno respinge una conclusione, da ...

Lazio-Cagliari 2-0 La Diretta Sblocca Milinkovic - raddoppia Acerbi : La Lazio ospita il Cagliari all'Olimpico nella partita del sabato alle ore 12.30 in apertura del 17o turno di Serie A. I biancocelesti vengono dalla sconfitta subita sul campo dell'Atalanta...

Lazio - Milinkovic-Savic - da 100 milioni a 50 : che svalutation! Ma ora... : "Vendi, guadagna e pentiti". Chi sa di Borsa conosce a memoria questa filastrocca che evidentemente ammonisce di non tentennare troppo di fronte ad allettanti offerte. Claudio Lotito, abilissimo uomo ...

Lazio - Milinkovic e Marusic al reparto di oncologia pediatrica del Gemelli : Regalano doni e sorrisi. I giocatori della Lazio, dopo l'allenamento di questa mattina, hanno fatto visita al reparto di oncologia pediatrica del policlinico Gemelli di Roma. Acerbi, Milinkovic, ...

Lazio - Milinkovic che ti succede? Da fenomeno a giocatore normale : Un dato per spiegare tutto. Un anno fa, a questo punto della stagione, Sergej Milinkovic aveva già messo a segno 7 reti, 5 in campionato e 2 in Europa League,, la metà di quante ne avrebbe realizzate ...

Atalanta-Lazio - le pagelle : Milinkovic a sprazzi - Radu errore decisivo : La Lazio perde 1 a 0 contro l'Atalanta nel posticipo di lunedì 17 dicembre . C'è, per la squadra di Inzaghi, il desiderio di interrompere la striscia di quattro pareggi consecutivi. Dopo 60 secondi ...

Atalanta-Lazio - Inzaghi : 'Milinkovic tornerà ad essere quello di sempre. Gomez? Mi tengo Correa' : Sei gare senza vittoria, quattro pareggi e due sconfitte, entrambe in Europa League,. Serve la svolta in casa Lazio: "In Europa non avevamo più motivazioni, ora dobbiamo risollevarci". Testa all'...

Lazio-Eintracht Francoforte - Inzaghi : 'Evitiamo figuracce. Milinkovic risponderà in campo alle critiche' : LIVE 16:04 12 dic Finisce qui la conferenza di Simone Inzaghi e Danilo Cataldi. 15:56 12 dic Cataldi: "Siamo un gruppo coeso, dall'inizio dell'anno. Dobbiamo migliorare nelle piccole cose e cercare di ...