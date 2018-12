L' Autonomia della Valle d' Aosta e l' attualità della Carta di Chivasso

Dimissioni del Prof. Walter Ricciardi - Zingaretti : “Difensore dell’Autonomia della scienza come motore del Paese” : “Sotto la guida di Walter Ricciardi l’Istituto Superiore della Sanità ha conosciuto un profondo rinnovamento culturale e scientifico ed è tornato ad essere un punto di riferimento importante per tutta la comunità scientifica. Ha difeso l’autonomia della scienza come motore del Paese. Voglio esprimere a Ricciardi un ringraziamento per lo straordinario lavoro svolto in questi anni mettendo la sua conoscenza al servizio ...