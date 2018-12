L' app fatta in Italia che può dirci se il cibo che mangiamo è cibo sano

agi

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Oltre il 50% della popolazione europea quando mangia assume anche sostanze chimiche pericolose superiori ai livelli soglia di sicurezza settimanali. Alcune fasce della popolazione, come ad esempio le donne in stato interessante, i neonati e i bambini entro i tre anni di vita, sono maggiormente esposte alle possibili conseguenze per la salute.Il dato che arriva dall'Efsa, European Food Safety Authority, è il punto di partenza di un lavoro del Bioscience Research Center (BsRC), struttura di ricerca collocata all'interno della fondazione Toscana Life Sciences di Siena, che ha portato alla realizzazione di un'applicazione che permette, in maniera semplice, di accertare se ilutilizzato giornalmente e anche settimanalmente possiede ha livelli pericolosi di contaminazione.Con le ricerche che "abbiamo effettuato è emerso che le indicazioni fornite ...