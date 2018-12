L' Amica Geniale | la disgrazia accanto al set della serie | 17enne cade da un tetto In

Diciassettenne sale sul tetto di un capannone e precipita da 10 metri : il dramma vicino al set de 'L'Amica geniale' : Un Diciassettenne di Caserta è in prognosi riservata dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale alto 10 metri. Il ragazzo era salito sul tetto di un capannone industriale in disuso, ...

L’Amica Geniale : Quale è il Significato del Finale? : Molti telespettatori non hanno compreso il finale dell’ultima puntata della fiction Rai, L’Amica Geniale. Perchè Lila si mette a piangere al suo matrimonio? Chi ha compreso la storia delle scarpe? In questo articolo scioglierete tutti i vostri dubbi! Nell’ultima puntata de “L’Amica Geniale” Lila passa in pochi minuti dalla gioia per il coronamento del suo sogno alla disperazione per il tradimento subito da parte di Stefano e della ...

La Napoli de “L’Amica geniale” incantata sotto Natale : dal gospel al Festival Barocco : Alleluia. Ho ballato il boogie woogie in chiesa, ho cantato e non nel coro della parrocchia. Insieme a me 700 fans battevano il ritmo a suon di gospel nelle monumentale basilica angioina di San Lorenzo Maggiore. La voce di Pastor Ron, il fuoriclasse della musica afro/americana, ha tuonato per un’ora e mezza fino alla fine del suo fiato. Do di petto e sguardo sempre rivolto al cielo, come se in quel momento avesse avuto l’illuminazione. A man who ...

L'Amica Geniale : a marzo partiranno le nuove riprese della serie : Una notizia che senza ombra di dubbio farà molto felici gli appassionati telespettatori de 'L'amica geniale', la famosa miniserie televisiva italo-statunitense creata e diretta da Saverio Costanzo che, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, riprenderà le sue riprese a partire dal mese di marzo e che dureranno per ben sei mesi. È stato lo stesso regista, intervenuto a Napoli, in Villa Pignatelli,, a lanciare alcune anticipazioni su ...

Skam Italia vince su La Casa di Carta e L’Amica Geniale ed è la serie più amata dai giovani nel 2018 : Qual è la serie più amata dal pubblico giovanile? Gli adolescenti non hanno dubbi: Skam Italia. Secondo un sondaggio effettuato da Corriere.it su un campione di quasi 7mila persone, nella top 10 degli show televisivi più amati ci sono tutti titoli provenienti dalle maggiori piattaforme di streaming disponibili in Italia: Netflix e TIMVision. Alla soglia del 2019, i giovani preferiscono di gran lunga guardare qualcosa dal proprio pc portatile ...

LA ZERO/ Video - dopo Sanremo Giovani sogna di recitare ne L'Amica Geniale : La ZERO con 'Nina è brava' è una delle concorrenti di Sanremo Giovani, la kermesse canora condotta da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi su Rai1

L’Amica Geniale in dvd in edicola dopo il trionfo in tv - a marzo 2019 le riprese della seconda stagione : dopo il record d'ascolti della prima stagione, in attesa della seconda che sarà girata già a partire dai prossimi mesi, chi vorrà potrà collezionare e rivedere L'Amica Geniale in dvd, oltre che in streaming su Raiplay fino al 2 gennaio 2019. Dal 19 dicembre, ogni mercoledì per 8 settimane con il quotidiano LaRepubblica, è in edicola un dvd per ciascun episodio della serie di Saverio Costanzo, che si è appena conclusa con dati trionfali su ...

Storia del nuovo cognome - L'Amica Geniale 2/ Anticipazioni seconda stagione e boom di ascolti per il finale : Storia del nuovo cognome, L'Amica Geniale 2 già annunciata: le riprese al via in primavera, confermato tutto il cast della serie?

L'Amica geniale/ Anticipazioni ultima puntata : il ricatto dei Solara - Lila sotto scacco? - 18 dicembre - : L'amica geniale, Anticipazioni ultima puntata 18 dicembre: Lila accetta di sposare Stefano, ma i Solara la ricattano e il giorno del matrimonio...

L'Amica Geniale 2 : la serie tv prenderà spunto da 'Storia del nuovo cognome' : La serie tv “L’amica geniale” con una media di oltre sette milioni a spettatori a puntata ha conquistato nel giro di poco tempo il pubblico italiano. L’ultima puntata s’è conclusa martedì 18 ottobre e gli spettatori saranno premiati dallo staff che sta già lavorando per la seconda stagione televisiva. Il racconto è tratto dai romanzi della scrittrice napoletana Elena Ferrante che ha concluso il primo capitolo con le puntate “I fidanzati” e “La ...

L'Amica Geniale - la seconda stagione. Il regista annuncia : «A marzo le riprese» : di Simone Pierini Arrivano ulteriori conferme sulla seconda stagione della serie tv L'Amica Geniale , tratta dalla tetralogia di romanzi dell'autore noto con il nom de plume di Elena Ferrante. ' A ...

'L'Amica geniale' - nuove riprese a marzo tra San Giovanni a Teduccio e Caserta : 'A marzo riprenderanno le riprese, che dureranno sei mesi. C'è un rione nuovo ma quello vecchio resta il cuore del racconto, mentre a Ischia ambienteremo due episodi e una scena piccola ma importante ...

L'Amica Geniale - a marzo le nuove riprese. Costanzo : 'Dureranno sei mesi' : Il regista Saverio Costanzo ha lanciato oggi le prime anticipazioni sulla seconda stagione de L'Amica geniale la serie tv tratta dalla tetralogia di romanzi dell'autore noto con il nom de plume di ...

L’Amica Geniale - confermata la seconda stagione della fiction Rai e Hbo : Hbo, la Rai e lo stesso regista confermano la seconda stagione de L’amica geniale, la fiction che è già un successo con un esordio da 7 milioni di telespettatori. Lo annunciano Casey Bloys, presidente di Hbo Programming, e Fabrizio Salini, ad della Rai. La prima stagione della serie da otto episodi è stata tratta dall’omonimo bestseller di Elena Ferrante, primo volume della saga in quattro parti pubblicata negli Stati Uniti da Europa ...