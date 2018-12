La tassa sulle rimesse degli immigrati in Italia euro che indigna i buonisti

La tassa sulle rimesse degli immigrati in Italia che indigna i buonisti : I buonisti sono sul piede di guerra. Su Repubblica è partita la campagna contro la 'tassa punitiva e xenofoba' che entrerà in vigore dal prossimo primo gennaio. Introdotto con il decreto fiscale, ...

Arriva l'ecotassa sulle automobili : da 1100 a 2500 euro sui veicoli più inquinanti : Tra le discussioni più accese di questi giorni che accompagnano la difficile Legge di bilancio del governo Conte c’è senza dubbio l’ecotassa, il fardello che l’esecutivo dovrebbe inserire sulle auto inquinanti. L’emendamento originale ha subito alcune modifiche che sembrano alleggerire il colpo sui contribuenti e sulle case costruttrici che sono le prime ad aver mosso appunti su questa nuova tassa. Mancati introiti per le casse statali e ...

Ecotassa - stangata fino a 2.500 euro sulle auto medie : Reggetevi forte, arriva il Monti-bis. Dopo le feroci critiche fatte da Lega e M5S al governo del Professore per la sudditanza all'europa e la forte pressione fiscale che frenava la crescita, gli...

Ecosconto sulle auto : sarà fino a 6mila euro per chi rottama | Ecotassa : salve le utilitarie : Confermato l'incentivo per l'acquisto di auto elettriche ma a fronte della rottamazione di un'auto fino a euro 4 e per l'acquisto di vetture che non costino più di 45mila euro più Iva. Tutti i nuovi numeri previsti dalla Manovra

Manovra : l'ecotassa non si pagherà sulle utilitarie ma solo su auto di grossa cilindrata : l'ecotassa non si pagherà sulle utilitarie ma solo sulle auto di grossa cilindrata. Un emendamento alla legge di bilancio depositato dai relatori in commissione Bilancio del Senato alza la soglia ...

Ecotassa : resta - ma soft. Stretta sulle assicurazioni : Ecotassa soft, incentivi e punizioni più severe per chi sgarra sulla RC auto. Nella legge di bilancio vi sono molte novità che riguardano il mondo dell'auto. Vediamole da vicino. veicoli eco - L'Ecotassa di cui si è molto parlato nei giorni scorsi resta, ma dovrebbe interessare soltanto le auto di lusso e i suv, secondo parametri legati ...

Manovra - dalle pensioni alla tassa sulle auto Cosa cambia dopo il negoziato con Bruxelles : Le due misure bandiera, reddito di cittadinanza e quota 100, costeranno 4 miliardi di euro in meno. Ancora da sciogliere il nodo delle imposte sui veicoli più inquinanti per finanziare gli incentivi per quelli a bassa emissione

L'ecotassa sulle nuove auto rimane - ma c'è un'importante novità : cos'ha deciso il governo : La tassa sulle auto nuove ci sarà, ma non sulle utilitarie. Bonus confermato per le auto a basse emissioni, prevalentemente...

Manovra - il governo : “Ci sono le coperture”. Salvini : “Nessuna tassa sulle nuove auto” : Dal vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra, fonti di governo fanno filtrare che le coperture per arrivare al 2,04% di deficit ci sono e i circa tre miliardi mancanti sono stati trovati. Intanto, mentre Luigi Di Maio chiede compattezza e parla di "ore decisive", Matteo Salvini assicura che "non ci sarà nessuna tassa sulle nuove auto".Continua a leggere

"Nessuna tassa sulle auto nuove" : "Non ci sarà nessun tassa sulle nuove auto. Non c'è nel contratto di governo. Posso dirlo sia a nome mio e sia del Movimento 5 Stelle che non ci sarà nessuna nuova tassa sulle auto". Così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini a margine del suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega

