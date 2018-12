La svolta del para-rigori alla Handanovic Radu dagli 11 metri si è preso il Genoa

Libia - il premier Conte incontra Haftar e Al Serraj : “Il 2019 sia l’anno della svolta - via maestra è un accordo politico” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato in Libia per una missione lampo: prima ha incontrato a Tripoli il presidente Al Serraj e il presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khaled Al Meshri. Poi è volato a Bengasi dove ha avuto un lungo colloquio con il generale Khalifa Haftar e, infine, prima di rientrare a Roma si è recato a Tobruq dal presidente della Camera dei rappresentanti Aguila Saleh. Un viaggio voluto da Conte per ...

Conte in Libia vede Al Serraj - 2019 sia l'anno della svolta : Il premier libico, riconosciuto dall'Onu, ha poi fornito a Conte "un quadro della situazione politica attuale e dei passi intrapresi dal governo di unità sulla via delle riforme economiche e della ...

Libia - Conte : è anno della svolta - abbiamo a cuore popolo libico : Roma, 23 dic., askanews, - Si sono conclusi a Tripoli gli incontri bilaterali del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il presidente Al Serraj e con il presidente dell'Alto Consiglio di Stato ...

Motta - Lauro e Negrita : è il festival della svolta. Meno classici - più "indie" : A conti fatti, il festival entra in una nuova fase. Superate definitivamente le leggende sanremesi come Al Bano o Toto Cutugno, il cast del Sanremo 2019 è forse il più equilibrato degli ultimi anni. ...

Le notizie del giorno – Ripescaggi Serie B - svolta nelle ultime ore : Le notizie del giorno – I campionati di Serie B e Serie C sono in corso, gli ultimi mesi sono stati caldissimi sul fronte Ripescaggi con sentenze, ricorsi e cambi di format, alla fine la decisione è stata quella di confermare la Serie B a 19 squadre. Ma si tratta solo di una situazione momentanea ed il format a 22 squadre verrà ristabilito già dalla prossima stagione e la Serie C (che ad oggi è 59 squadre) a 60 squadre. Ma a fare ...

Xylella - la svolta del ministro Centinaio : "Basta santoni - ci vuole la scienza : o il rischio contaggio sarà enorme" : Presentato in commissione il piano di emergenza per salvare gli ulivi e l'economia pugliese. Le risorse complessivamente ammonteranno a quasi 100 milioni: "Necessario un cambio di passo"

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 dicembre : Insider Renzi-Cdb - il gip striglia i pm : “Indagate ancora” svolta : l’inchiesta Soffiata Renzi-Cdb, bocciati i pm. Il gip: “Nuove indagini” Il processo si farà – Il giudice Sturzo critica Procura e Consob sullo scandalo del Dl Banche Popolari e ordina l’imputazione coatta per il broker Bolengo di Valeria Pacelli Rimborso, ergo Sum di Marco Travaglio Grazie al Corriere della Sera, per la penna di Ernesto Galli Della Loggia, abbiamo scoperto un Fatto davvero orripilante: “una tipica storia ...

Varoufakis parla della situazione europea : euro svolta verso il fascismo euro : Secondo l'ex ministro greco dell'Economia, il progetto che ha portato alla formazione dell'unione europea è oramai prossimo al fallimento ed alla sua conclusione. Del resto lo stesso Macron , che si ...

Snowboard - storico trionfo di Nadya Ochner : ''E' la svolta della mia carriera'' : Non entrava tra le prime tre da due anni , Cortina 2016, , lo fa nella tappa inaugurale di Coppa del mondo cominciando alla grande la stagione. Era stata l'unica azzurra a superare le qualificazioni ,...

Giuseppe Conte - il retroscena : come ha sedotto Juncker - svolta decisiva per il futuro dell'Italia : Mentre dal Mef arriva l' altra notizia: da domani , oggi ndr, il ministro dell' Economia Giovanni Tria condurrà, in Belgio, trattative a oltranza per trovare la quadra definitiva. COSA È CAMBIATO? ...

Davide Astori - svolta choc : due medici indagati per omocidio colposo. Si poteva prevenire visti i problemi del calciatore : A quanto trapela si tratterebbe di due medici di strutture pubbliche incaricate di certificarne l’idoneità sportiva: una di Cagliari e una di Firenze. Non avrebbero evidenziato i problemi cardiaci di cui soffriva il calciatore... L'articolo Davide Astori, svolta choc: due medici indagati per omocidio colposo. Si poteva prevenire visti i problemi del calciatore proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

svolta rock per il David di Donatello "del cambiamento" : nuova giuria - nuovo sistema di voto - nuovo premio : Per il suo 64esimo compleanno - pardon - per la sua 64esima edizione, il David di Donatello, come accade spesso a uomini di quell'età negli ultimi tempi, ha deciso di ringiovanirsi in qualche modo, di farsi un nuovo look, di diventare più rock, come già preannunciato dal video/trailer mostrato questa mattina alla stampa con sottofondo musicale la celebre canzone "We will rock you" dei Queen.Il merito va tutto a Piera ...

Scomparsa dalla casa del compagno - svolta nel caso di Brenda : “Non può aver lasciato l’Italia” : "L'unico documento sparito da casa insieme a Brenda è il suo passaporto, ed è scaduto". Lo racconta a Fanpage.it Janaina Cesar, giornalista brasiliana in Italia. "Brenda non poteva lasciare l'Italia, ce lo ha confermato il viceconsole Ligia Garofalo". La donna è Scomparsa dalla casa del compagno nel Veronese lo scorso 18 luglio lasciando il cellulare, i documenti e la carta di credito.Continua a leggere

Paolo Becchi - il rischio per Salvini dopo la svolta della Lega nazionale : 'Se ricrea la Dc - perde identità' : Salvini forse pensa a creare un partito pigliatutto in grado di inglobare al proprio interno i moderati di Forza Italia, la destra della Meloni, il mondo cattolico e pezzi del M5s? Così però si ...