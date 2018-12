La sana normalità di Ancelotti che non cerca Dio nel pallone

ilnapolista

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Può consentirsi tutto Carlopuò consentirsi tutto. Rientra in Italia dopo nove anni, dopo aver vinto all’estero tutto quello che c’era da vincere (lo aveva fatto anche da noi, in realtà, al Milan) e lo fa con quello sguardo distante, quasi da alieno. Lo ribattezzammo subito tenente Colombo. Con fare sornione, finto distaccato, alza la mano come se fosse all’ultimo banco in classe e ricorda ai dirigenti del calcio italiano che nei nostri stadi non c’è cultura sportiva, che imperversano il razzismo e la mancanza di rispetto per l’avversario e – da politico consumato – ricorda che le leggi per arginare questa squallida deriva ci sono già. Detto fatto: i cori spariscono, a partire da Atalanta-Napoli.Anche le polemiche le porta avanti a modo suo. Non ne aveva mai fatte prima di domenica, dopo Napoli-Spal. Per lui, c’era rigore per ...