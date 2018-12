La prima volta | il miglior risultato di Cristina Parodi si trasforma in dramma | Rai

Trino - giù il muro nella moschea : per la prima volta in Italia donne e uomini pregheranno assieme : Patto nel Comune del Vercellese con la giunta di centrodestra: i musulmani rispetteranno l'articolo 3 della Costituzione in cambio del riconoscimento dei luoghi di culto e dell'addio all'ordinanza anti-burqa. La barriera verrà abbattuta il giorno di Natale

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la settimana azzurra. Dalla prima volta di Nicol Delago ad un’altra rinascita di Giuliano Razzoli : La Coppa del Mondo di sci alpino va in pausa per qualche giorno, ma è stata una settimana veramente ricca quella appena passata con veramente tantissime gare. Si è cominciato Dalla Val Gardena con la Saslong che ha ospitato per la prima volta nella sua storia delle gare femminile e l’aria di casa ha fatto benissimo ad una straordinaria Nicol Delago, che in discesa ha centrato il suo primo podio della carriera, chiudendo al secondo posto ...

“La prima volta” – Le storie della dodicesima puntata di domenica 23 dicembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della dodicesima puntata di domenica 23 dicembre ...

Quel Natale del 1968 quando l’uomo sfiorò la Luna per la prima volta : Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Chi ha memoria cinematografica ricorda il nome di Jim Lovell con il volto di Tom Hanks nel film Apollo 13. Era il capitano di Quella missione, ma non era la prima volta ...

Nel 1968 abbiamo visto per la prima volta la Terra “sorgere” sopra la Luna : un’immagine leggendaria che ha cambiato tutto : 50 anni fa, 3 uomini sono entrati nell’orbita della Luna, vi hanno girato intorno 10 volte e alla fine sono tornati a casa. Quando la gravità terrestre li ha nuovamente assicurati al suolo del pianeta, l’equipaggio dell’Apollo 8 veniva celebrato come i primi uomini della Terra a visitare il nostro compagno celeste. Ma il loro vero patrimonio si è svelato 3 giorni dopo, il 30 dicembre del 1968, quando la NASA ha rilasciato un’immagine scattata la ...

VERISSIMO/ Panariello : 'Ho fatto l'amore per la prima volta con una parrucchiera di Firenze' - 22 dicembre - : VERISSIMO, anticipazioni e ospiti 22 dicembre: puntata natalizia per Silvia Toffanin con Pierfrancesco Favino, Boldi, De Sica, Arianna e Raz Degan.

Per la prima volta Demi Lovato parla della sua sobrietà : “Non credete ai giornali - dirò io cosa è successo” : Sono passati meno di sei mesi da quanto è finita in rianimazione per overdose e per la prima volta Demi Lovato parla della sua sobrietà rivolgendosi direttamente al pubblico, senza alcuna mediazione. Da quando lo scorso novembre è tornata a casa, in tempo per votare alle elezioni di medio termine invitando tutti a seguire il suo esempio, la popstar non ha rilasciato interviste né parlato della sua salute. Ma quel ricovero d'urgenza dopo un ...

La prima volta - strazio senza fine da Cristina Parodi : la storia atroce nella puntata natalizia : Domenica 23 dicembre alle 17.35 Cristina Parodi dà appuntamento ai telespettatori di Rai1 nello studio de La Prima Volta per una puntata in piena atmosfera natalizia. Il pubblico per l'occasione sarà ...

Paolo Becchi contro Salvini e Di Maio : 'Bruxelles per la prima volta nella storia ha riscritto la manovra' : No, a Paolo Becchi la manovra del governo gialloverde non è piaciuta. Come non è piaciuta a molti. Per il professore - e lo spiega per filo e per segno anche su Libero - si è trattata di una resa ...

Terapia cellule Car-T efficace sul mieloma/ Bologna all'avanguardia - prima volta in Italia : La Terapia delle cellule Car-T arriva anche in Italia e si dimostra efficace sul mieloma. Lo dimostra una Terapia innovativa

Naomi Campbell per la prima volta testimonial di bellezza a 48 anni : ... e ai social, Leggi Così, dopo aver contribuito notevolmente negli anni '90 a sdoganare la pelle nera in passerella e a combattare un'odiosa 'white supremacy' nel mondo della moda tuttora presente, ...

Per la prima volta tre console domestiche vendono oltre un milione di unità ciascuna in un mese : NPD ha pubblicato i risultati delle vendite del mese di novembre 2018 per quanto riguarda i settore videoludico degli USA, riporta WCCFtech, e come possiamo vedere i risultati sono promettenti.Le vendite totali di videogiochi sono sostanzialmente le stesse registrate lo scorso anno con circa $ 2,7 miliardi di entrate generati, mentre le vendite hardware sono aumentate del 3% e quelle software sono diminuite del 15%. Ma a compensare questo ...