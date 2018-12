La manovra ha confermato i terreni gratis per 20 anni a famiglie con 3 figli

La manovra ha confermato i tagli all'editoria - fino al 100% nel 2022 : Confermati i tagli dei contributi all'editoria. Nell'ultima bozza del maxiemendamento alla manovra c'è la norma proposta da 5 Stelle che prevede una riduzione progressiva dei contributi diretti all'...

manovra - M5S : confermato reddito cittadinanza e taglio pensioni d'oro : Roma, 10 dic., askanews, - 'Vengono confermati gli obiettivi della Manovra sul reddito di cittadinanza che partirà nei tempi stabiliti' e viene 'confermato il taglio alle pensioni d'oro'. E' quanto fa ...

manovra - stasera il voto di fiducia. Ue : “Incontro tra Conte e Juncker la settimana prossima non confermato” : Mentre la Camera si prepara a una seduta fiume per votare la fiducia alla Manovra, il governo continua a cercare un’intesa sul livello a cui andrà ridotto il deficit/pil nel tentativo di evitare la procedura di infrazione Ue. Il premier Giuseppe Conte in mattinata ha visto a Palazzo Chigi il vicepremier Matteo Salvini e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Il compito di trattare con Bruxelles, come ufficializzato dai vicepremier nei ...

Standard & Poor’s : «Rating confermato ma la manovra frenerà la crescita» Una (mezza) buona notizia per il governo : E’ arrivato in serata l’atteso parere dell’agenzia di rating. Non c’è stato il downgrade, l’Italia resta a BBB. Secondo l’agenzia la manovra indebolisce la crescita e alla fine il deficit sarà del 2,7 e non del 2,4