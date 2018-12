La gioia del Natale per gli anziani nelle Case di Riposo

Pallavolo – Serie A2 maschile : grande vittoria del Club Italia Crai - gli azzurri superano 3-1 gioia del Colle : Un successo arrivato al termine di una gara nella quale gli azzurrini sono stati in grado di imporre la propria Pallavolo dall’inizio alla fine, restando uniti nei momenti di difficoltà Altra prova di forza da parte del Club Italia Crai, che nella penultima giornata del girone di andata è riuscita a strappare tre punti fondamentali superando Gioia del Colle per 3-1 (25-22, 25-21, 20-25, 25-16). Un successo arrivato al termine di una gara ...

Serie A2 Credem Banca : seconda vittoria consecutiva per il Club Italia CRAI - superata gioia del Colle 3-1 : CRONACA - Per quanto riguarda le scelte iniziali, Monica Cresta ha schierato il sestetto composto da Salsi in palleggio, Stefani opposto, Recine e Dal Corso schiacciatori, Mosca e Cianciotta al ...

Felice Pulici - l'anima della Lazio : doppia gioia nel giorno dello scudetto : Gli ultimi anni Pulici, cattolico praticante, li ha spesi dedicando la sua esperienza di dirigente sportivo ai più bisognosi: i bambini di suor Paola, l'associazione Nazionale per lo Sport dei ...

Papa : il Dio-con-noi - la sua presenza e la sorgente della gioia : In un borgo sperduto della Galilea, nel cuore di una giovane donna ignota al mondo, Dio accende la scintilla della felicita per il mondo intero. E oggi lo stesso annuncio e rivolto alla Chiesa, ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018. Le dichiarazioni degli azzurri : la gioia di Orsi e della 4×50 - Carraro verso la finale : Giornata molto positiva per l’Italia ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corsa con la conquista di due medaglie e buone prestazioni complessive condite anche da dei record italiani. Gli azzurri hanno raccontato le proprie sensazioni ai microfoni della FederNuoto. MARCO Orsi ha conquistato un bellissimo argento sui 100 misti arrendendosi soltanto a Kolesnikov, si tratta di un alloro della rivincita per l’emiliano che toccato col nuovo ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : le parole degli azzurri. La gioia di Detti e Pellegrini - l’amarezza della staffetta : Buona giornata per l’Italia ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta che sono incominciati ad Hangzhou (Cina). Brilla il bronzo di Gabriele Detti ma possono sorridere anche Federica Pellegrini e Ilaria Cusinato (quarte), Fabio Scozzoli che vola in finale col miglior tempo, la staffetta 4×100 stile libero che ha dimostrato di esserci. Di seguito le parole degli azzurri rilasciate alla FederNuoto. GABRIELE Detti ha conquistato una ...

La gioia della mamma di Alice - uscita dal coma : "Mi ha tenuto la mano e mi ha detto 'non lasciarmi più'" : "Ho vissuto un incubo, stavo impazzendo dal dolore, ora impazzisco di felicità". Così Daniela, madre della 15enne di Pergola (Pesaro Urbino) rimasta ferita gravemente nella calca della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, che oggi si è risvegliata nella Rianimazione degli Ospedali Riuniti di Ancona. "Ha riconosciuto me, la madre e la sorella. Mia figlia sta bene" racconta il padre Pierpaolo, carabiniere in servizio a San ...

Rossi - arriva la prima gioia del 2018 : vince la 100 km dei campioni : Niente coppa, ma una fila di salamini: è arrivata la prima vittoria del 2018 per Valentino Rossi . Il numero 46, in coppia con Morbidelli, ha trionfato alla 100 km dei campioni, classica gara ...

Sharon Stone - le lacrime di gioia per il premio della Croce Rossa : Ha ricevuto la Medaglia d'oro al Merito della Croce Rossa e non ha saputo trattenere le lacrime. Sharon Stone a Roma, nel corso dell'evento Jump 2018: il futuro è ora , si è detta onorata di questo ...

gioia Tauro - incendio nella baraccopoli : muore carbonizzato un ragazzo del Gambia : Un altro morto nell’inferno di San Ferdinando. Un altro migrante ha perso la vita nella baraccopoli che insiste nella zona industriale di Gioia Tauro, a ridosso del porto. Un altro morto che si poteva evitare se, come tutti i politici degli ultimi 30 anni hanno promesso, si fosse trovata una soluzione alternativa al ghetto dove vivono i raccoglitori stagionali di arance costretti a lavorare nei campi della Piana per meno di 20 euro al ...

La morte del maresciallo Licia gioia non è suicidio - la Procura : “Uccisa dal marito” : La Procura ha chiesto il rinvio a processo di Fracesco Ferrari, il marito di Licia Gioia, il maresciallo dei carabinieri morta nella sua villetta di Siracusa nel marzo del 2017. Agli investigatori Ferrari, anche lui poliziotto, disse che Licia si era uccisa durante una lite per motivi di gelosia, tesi ribaltata dalle eclatanti scoperte del medico legale. Nonostante sia accusato dell'omicidio della moglie Ferrari resta in servizio presso la ...

Elena Santarelli sulle cure del figlio : "Quando tutto finirà - condividerò la mia gioia" : Ad un anno dall'annuncio della malattia del figlio, Elena Santarelli è tornata a parlare del modo in cui procedono le cure: il piccolo Giacomo , figlio maggiore della show-girl e del calciatore ...

Marte - la sonda InSight atterra sul Pianeta Rosso e il centro di controllo della Nasa esplode di gioia : l’esultanza in diretta : Appena è stato dato il messaggio che l’atterraggio della sonda InSight, su Marte, era avvenuto con successo, i tecnici del centro di controllo della Nasa sono scattati in piedi, per la gioia, e hanno esultato. I lavori di preparazione al viaggio sono durati 7 anni e il volo verso il Pianeta Rosso 7 mesi. Video Faceobbok/Nasa L'articolo Marte, la sonda InSight atterra sul Pianeta Rosso e il centro di controllo della Nasa esplode di gioia: ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : il ritorno di Therese Johaug. Tanta rabbia in corpo : dalle lacrime dopo la squalifica alla gioia del rientro : Gettare al vento due stagioni della propria lanciatissima carriera con una doppia squalifica negli anni più belli e potenzialmente prolifici per quella che si ritiene un’ingiustizia. C’erano tutti i presupposti perché Therese Johaug, trovata positiva al Clostebol, crollasse sotto i colpi di quello che si poteva pensare fosse un macigno capace di schiacciarla. L’anabolizzante assunto secondo lei (ma con conferma del medico) a seguito di una ...