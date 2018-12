La Flat tax tradita e dimenticata

Pensionati stranieri - al Sud Flat-tax al 7% : Mentre l'ex viceministro all'Economia e oggi parlamentare di Leu, Stefano Fassina, sottolinea che 'un'altra strada era possibile: concentrando l'extra-deficit sugli investimenti pubblici, in ...

Pensionati - Flat tax al 7% per chi si trasferisce al Sud : Arriva la flat tax per i Pensionati che dall'estero decidono di trasferirsi in una delle regione del Mezzogiorno d'Italia: i redditi saranno tassati solo al 7% per cinque anni. Vale sia per i ...

Pensionati - Flat tax al 7% per chi dall'estero si trasferisce al Sud : Arriva la flat tax per i Pensionati che dall'estero decidono di trasferirsi in una delle regione del Mezzogiorno d'Italia: i redditi saranno tassati solo al 7% per cinque anni. Vale sia per i ...

Pensionati - Flat tax al 7% per chi dall'estero si trasferisce al Sud : Arriva la flat tax per i Pensionati che dall'estero decidono di trasferirsi in una delle regione del Mezzogiorno d'Italia: i redditi saranno tassati solo al 7% per cinque anni. Vale sia per i ...

Pensionati - Flat tax al 7% per chi dall'estero si trasferisce al Sud : Arriva la flat tax per i Pensionati che dall'estero decidono di trasferirsi in una delle regione del Mezzogiorno d'Italia: i redditi saranno tassati solo al 7% per cinque anni. Vale sia per i ...

Manovra - Flat tax al 7% per i pensionati stranieri che si trasferiscono nei piccoli borghi del Sud : ecco come funziona [ELENCO COMUNI] : Il maxi-emendamento alla Manovra non è ancora formalmente al Senato, ma a Palazzo Madama sono circolate alcune bozze del pacchetto di quasi 300 pagine vengono confermate le misure annunciate dal Governo, con alcune novità. Tra queste c’è la flat tax al 7% per i pensionati stranieri che decidono di trasferirsi al Sud Italia: un provvedimento importante che potrebbe portare migliaia di anziani stranieri a spostarsi nelle nostre Regioni ...

Legge di bilancio - in arrivo la Flat tax per i pensionati stranieri che scelgono il sud : L'emendamento a firma del leghista Alberto Bagnai prevede il pagamento di un'imposta forfettaria al 7%. I proventi...

Manovra - vince la linea del M5s : niente Flat tax - ora Matteo Salvini barcolla : Il piano era ambizioso. ' La flat tax verrà fatta, è nel contratto di governo. Vogliamo fare in piccolo quello che ha fatto Trump in America', diceva Matteo Salvini lo scorso agosto, con il piglio di ...

Pensioni - Sud Italia come il Portogallo. Flat tax al 7% per chi arriva dall'estero : Via libera all'emendamento. L'obiettivo è incamerare un gettito extra e ripopolare i piccoli Comuni del Meridione. Ecco chi può beneficiarne

Grande corsa alla Flat tax. Ma c'è l'ostacolo requisiti : Scatta la corsa alla flat tax per i contribuenti Iva che con un reddito dagli affari compreso tra i 30 e i 65mila euro dovranno scegliere se aderire al nuovo regime introdotto dal governo. Di fatto la ...

Manovra - verso intesa su Flat tax a pensionati e orfani femminicidio : Maggioranza e opposizione stanno cercando una convergenza, in commissione Bilancio del Senato, su alcune delle misure della Manovra, dalla flat tax al 7% per attirare i pensionati esteri al Sud alle ...

Pensioni - nodo assegni d'oro. E spunta la Flat tax : Tra le proposte torna il saldo e stralcio per gli imprenditori in difficoltà e il bonus contributivo per le mamme con 3 figli

Flat tax del 7% per i pensionati che dall'estero scelgono il Sud : Prima o poi si riuscirà a trovare il modo di bloccare la fuga dei cervelli giovani. Intanto è pronta una proposta per convincere i nostri pensionati emigrati all'estero a tornare in Italia. Nel ...

Da pensioni d'oro a Flat tax Sud - le proposte in manovra : Dal taglio alle pensioni d'oro al Sud 'paradiso fiscale' dei pensionati residenti all'estero che scelgono il Meridione come 'buen ritiro', ma anche il pagamento della Tari in bolletta per i Comuni in ...