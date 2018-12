La figuraccia della Morani | pubblica una foto per screditare Conte | ma era un fake

Blastingnews

: @AlessiaMorani Non si preoccupi... Eravamo già in attesa della sua figuraccia quotidiana... Adesso stiamo più tranq… - UmbertoDe_Marco : @AlessiaMorani Non si preoccupi... Eravamo già in attesa della sua figuraccia quotidiana... Adesso stiamo più tranq… - RitaccoAlessan1 : RT @PatriziaRametta: LA FIGURACCIA ASSURDA DEL GOVERNO RENZI PER L'APPROVAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO.. DOVE ERAVATE VOI POLITICI DEL… - lucab962 : RT @PatriziaRametta: LA FIGURACCIA ASSURDA DEL GOVERNO RENZI PER L'APPROVAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO.. DOVE ERAVATE VOI POLITICI DEL… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Alessiaè una delle parlamentari del Partito Democratico che maggiormente utilizzano i social non solo per illustrare la propria attività politica ma anche per criticare, spesso con toni aspri e taglienti, il governo a trazione Lega e Cinquestelle. La fretta dire sempre e comunque sui social questa volta le ha giocato un brutto scherzo: dopo aver scovato in rete unaritoccata con Photoshop che ritrae il presidenteintento a suonare la chitarra l'ha postata sui social, senza però accorgersi che si trattava di un. Infatti si nota che c'è qualcosa che non quadra: lo strumento ha il capotasto primamano del premier con l’accordo in “la minore”, rendendone impossibile l'utilizzo. Lanon si è dunque accorta di aver condiviso unamanomessa, criticando il premier su queste errate basi.Il Presidenteera statografato mentre ...