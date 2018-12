La data di Che Dio ci Aiuti 5 slitta ancora? Il nuovo promo di Rai1 disorienta i fan

Volley - Superlega 2019 - tredicesima giornata. Perugia campione d’inverno. De Giorgi riaccende Civitanova. Trento : che sudata! : La Sir Safety Perugia non si distrae e conquista il titolo di campione d’inverno con un successo tutt’altro che scontato ma più facile del previsto nell’ultima giornata d’andata tra le mura amiche contro la Revivre Axopower Milano. La squadra umbra si impone con un secco 3-0 (25-20, 25-20, 25-13) sui lombardi e tiene a distanza di sicurezza le più immediate inseguitrici. Soffre le pene dell’inferno la seconda della ...

Volley - Superlega 2019 - tredicesima giornata. Perugia campione d’inverno. De Giorgi riaccende Civitanova. Trento : che sudata! : La Sir Safety Perugia non si distrae e conquista il titolo di campione d’Inverno conquistando un successo tutt’altro che scontato ma più facile del previsto nell’ultima giornata dell’andata tra le mura amiche contro la Revivre Axopower Milano. La squadra umbra si impone con un secco 3-0 (25-20, 25-20, 25-13) sui lombardi e tiene a distanza di sicurezza le più immediate inseguitrici. Soffre le pene dell’inferno la ...

Baseball - Serie A1 2019 : confermata la struttura a 8 squadre. Ci sarà una sola Nettuno - definita anche la data della prima giornata : Potevano essere diverse le formazioni di Nettuno presenti in Serie A1, e invece ce ne sarà una sola. Questo è quanto è stato ratificato dal Consiglio Federale nella giornata di oggi, dopo una discussione particolarmente lunga. Il format della massima Serie resta, com’era già stato preannunciato poche settimane fa, a 8 squadre. UnipolSai Fortitudo Bologna, Parma Clima, Rimini, T&A San Marino, Nettuno City, Castenaso, Godo, Rangers ...

Basket femminile - 11a giornata Serie A1 2019 : Venezia supera Empoli e chiude imbattuta il girone d’andata - successi anche per Schio e Ragusa : Si è concluso questa sera con l’undicesima giornata il girone di andata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Dopo l’anticipo di ieri, con la vittoria di Vigarano su San Martino di Lupari, in campo oggi le altre dieci formazioni. Poche le sorprese da registrare in questa giornata: Venezia ha superato Empoli confermandosi capolista, così come Schio ha sconfitto Sesto San Giovanni rimanendo seconda a quattro punti ...

AUGURI DI NATALE 2018/ Le frasi - i migliori film e i regali last minute : ecco qualche idea per i ritardatari : AUGURI di NATALE 2018/ Le frasi e i migliori film: da Mamma ho perso l'aereo a Una poltrona per due, tutti i film consigliati

Scontro tra barche nella laguna di Venezia - una è affondata : si cerca un disperso : Due persone in salvo e una dispersa. E’ il bilancio di uno Scontro tra due imbarcazioni, avvenuto nella laguna di Venezia, nella zona di Valle Sette Morti, verso l’1.30 della scorsa notte. Dopo l’impatto una delle due barche è affondata. Dei due uomini che erano a bordo uno è riuscito a mettersi in salvo, dell’altro, un 50enne, sono in corso le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio anche ...

Nour - la sposa bambina suicida a 14 anni : era stata data a un cugino che non aveva mai visto : Nour è una sposa bambina libanese. A 14 anni è stata costretta dalla sua famiglia a sposare un cugino che nemmeno conosceva. Quando il marito l’ha ripudiata, i genitori hanno vissuto il divorzio della figlia come un disonore. E l’hanno segregata in casa. La settimana scorsa, Nour si è lanciata nel vuoto e adesso lotta tra la vita e la morte. Si stima che al mondo ci siano 650 milioni di spose bambine.Continua a leggere

Jovanotti salta il concerto a Ladispoli/ Il Jova Beach Party perde una data - ecco perché : Lorenzo Jovanotti salterà il concerto a Ladispoli, il Jova Beach Party perde una data. Il cantautore ha pubblicato su Instagram il comunicato di Trident

Striscia la Notizia - Michelle Hunziker affondata : 'Fredda come un gelato' - la collega la stronca in diretta : 'Fredda come un gelato'. Michelle Hunziker forse non la prenderà benissimo. L'affondo sulla svizzera è firmato Paola Perego : la presentatrice Rai , ospite di Dance With me Albania , corrispettivo ...

Savona - grave 18enne che si è data fuoco : 3.05 E' ricoverata all'ospedale Cto di Torino la 18enne che ieri si è data fuoco a Vado Ligure (Savona), nel parcheggio di piazzale San Lorenzo. La ragazza ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sull'85% del corpo. Intubata, è in prognosi riservata. Le ragioni del gesto sono ancora da chiarire ma nel 2013, il padre,un artigiano edile di 47 anni,si tolse la vita nello stesso modo e nello stesso piazzale. A dare l'allarme, è stato un ...

CHIARA DANESE/ Le cene di Arcore - Berlusconi e 'quella volta che mi sono fidata di Emilio Fede' - Italia Si - : CHIARA DANESE è una delle ospiti del nuovo appuntamento di Italia Si, il talk show del sabato pomeriggio di Rai1 condotto da Marco Liorni

Svelata la data del ritorno di Grey’s Anatomy 15 e Le regole del delitto perfetto 5 nel 2019 - debutta anche For The People : ABC ha svelato le date delle première di metà stagione di Grey's Anatomy 15 e Le regole del delitto perfetto 5: il medical drama di Shonda Rhimes e il legal thriller di Pete Nowalk tornano in onda su ABC il prossimo 17 gennaio 2019, con una novità. Nel primo giovedì dell'anno che vede il ritorno in programmazione delle serie prodotte da ShondaLand, arriva anche una serie che trova una nuova collocazione nel palinsesto della rete: A Million ...

Saladino - la candidata Che chiede più coraggio alle donne Pd : Sulla polemica delle esponenti di Towanda - che minacciano di non partecipare al Congresso - dice: 'Mi aspettavo solidarietà dal mondo istituzionale delle donne. Mi è mancata tanto. Spero che la mia ...

Samsung Galaxy S10 - ecco le possibili caratteristiche - prezzi e data di lancio nel Regno Unito : Grazie alle informazioni fornite da un grosso rivenditore britannico, scopriamo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche e i prezzi di Samsung Galaxy S10 L'articolo Samsung Galaxy S10, ecco le possibili caratteristiche, prezzi e data di lancio nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.