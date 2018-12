Kylie Jenner ha regalato a Baby Stormi una mini Lamborghini e una mini Ferrari!

Travis Scott ha svelato che presto sposerà Kylie Jenner : "Voglio farle una proposta di fuoco" The post Travis Scott ha svelato che presto sposerà Kylie Jenner appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner e Kim Kardashian regine del web! Da YouTube a Forbes i record del 2018 : ... inserita nella lista dei '30 sotto i 30 self-made più ricchi del mondo!' Via Pinterest Un vero e proprio onore per la giovane Jenner , che batte il record fino ad allora detenuto dal fondatore di ...

Kylie Jenner : spunta un indizio sul presunto matrimonio con Travis Scott nei regali di Natale : Sposati o non sposati? The post Kylie Jenner: spunta un indizio sul presunto matrimonio con Travis Scott nei regali di Natale appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner e Travis Scott si sono sposati? Anche Kim Kardashian se lo sta chiedendo : "Glielo domanderò nella chat di gruppo" The post Kylie Jenner e Travis Scott si sono sposati? Anche Kim Kardashian se lo sta chiedendo appeared first on News Mtv Italia.

Quando viaggia - Kylie Jenner prenota una stanza solo per i suoi vestiti e trucchi : Cose da #Riccanza The post Quando viaggia, Kylie Jenner prenota una stanza solo per i suoi vestiti e trucchi appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner : ti scioglierai davanti al ritratto di famiglia con Stormi e Travis Scott : Che dolcezza The post Kylie Jenner: ti scioglierai davanti al ritratto di famiglia con Stormi e Travis Scott appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner tenta di insegnare a Stormi il nome del suo brand e il risultato è adorabile : La piccola è alle prese con le prime parole The post Kylie Jenner tenta di insegnare a Stormi il nome del suo brand e il risultato è adorabile appeared first on News Mtv Italia.

Travis Scott ha confessato che era terrorizzato in sala parto mentre Kylie Jenner dava alla luce Stormi : Per fortuna c'era Kris Jenner a tenere i nervi saldi The post Travis Scott ha confessato che era terrorizzato in sala parto mentre Kylie Jenner dava alla luce Stormi appeared first on News Mtv Italia.

Travis Scott ha dimostrato di essere un romanticone con questa sorpresa a Kylie Jenner : Il rapper ha un debole per le rose The post Travis Scott ha dimostrato di essere un romanticone con questa sorpresa a Kylie Jenner appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner ha regalato una Ferrari a sua mamma per il compleanno : #Riccanza a palate The post Kylie Jenner ha regalato una Ferrari a sua mamma per il compleanno appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner e Travis Scott hanno comprato la prima casa insieme e che casa : Da 13 milioni di dollari The post Kylie Jenner e Travis Scott hanno comprato la prima casa insieme e che casa appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner vorrebbe sposare Travis Scott ma mamma Kris ha imposto una condizione : Momager alla riscossa The post Kylie Jenner vorrebbe sposare Travis Scott ma mamma Kris ha imposto una condizione appeared first on News Mtv Italia.