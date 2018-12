Juventus tra il colpo Ramsey e la sfida all' Inter per Trincao Napoli | Almendra si

Juventus - Bernardeschi regala a Ronaldo un ritratto : Visualizza questo post su Instagram ?? Un post condiviso da Cristiano Ronaldo , @cristiano, in data: Dic 24, 2018 at 1:38 PST Cristiano Ronaldo insieme a CR7 e Cristiano Junior. No, non è una ...

Juventus - retroscena Cristiano Ronaldo : il ds Paratici svela tutti i segreti della trattativa : Il direttore sportivo della Juventus ha parlato dell’affare Ronaldo, svelando tutti i retroscena della trattativa andata in porto la scorsa estate Niente più segreti, tutto alla luce del sole per spiegare una volta per tutte l’operazione Cristiano Ronaldo. Il direttore sportivo della Juventus Paratici è uscito allo scoperto, parlando senza remore ai microfoni di Sky Sport e raccontando i retroscena della trattativa del ...

La Juventus di Paratici : 'La trattativa più dura per Tevez - con Ronaldo è stato semplice' : TORINO - È un Fabio Paratici a 360° quello che ha parlato Sky Sport nel primo appuntamento con 'Il Codice', rubrica che prevede cinque interviste ad altrettanti direttori sportivi di Serie A, i prossimi saranno Piero Ausilio dell'Inter, Igli Tare della Lazio, ...

Juventus - Paratici e i retroscena del mercato : “Ecco qual è stata la trattativa più complicata” : Intervistato da Sky Sport, il responsabile dell’Area Sport della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato del mondo bianconero e di alcuni retroscena di mercato, oltre che del rapporto con Marotta. Paratici ha rivelato qual è stata la trattativa più difficile che abbia mai affrontato: “Credo che la trattativa più logorante, specie nella durata, sia stata quella per Carlos Tevez. È stato un giocatore che abbiamo contattato alla fine ...

Juventus - Bernardeschi salta l'Atalanta : risentimento agli adduttori della coscia destra : TORINO - Ancora problemi fisici per Federico Bernardeschi . Oggi l'attaccante della Juventus , nel lavoro post gara in palestra, ha avuto risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra e le ...

Juventus - Bonucci : 'Mercoledì ci aspetta un'altra grande partita - da vincere' : La Juve ieri sera ha ottenuto un'altra importante vittoria e si è laureata campione d'inverno. Per i bianconeri, però, non c'è sosta perché tra tre giorni ci sarà la sfida contro l'Atalanta. Infatti, questa mattina, la Juventus si è subito messa in campo per allenarsi in vista del match contro i nerazzurri. I giocatori juventini, dunque, sono già proiettati alla prossima partita, come ha scritto Leonardo Bonucci sui suoi social ieri sera dopo la ...

Juventus - Allegri non si accontenta 'Non facciamoci andare di traverso il pranzo di Natale' : TORINO - I festeggiamenti per il titolo di campione d'inverno li lascia ai tifosi, agli appassionati di corse a tappe: dopo la vittoria con la Roma, la sedicesima su diciassette partite, Max Allegri è ...

Juventus - è Mandzukic il vero top player : l’attaccante ancora decisivo - la Roma dimostra comunque personalità nonostante il ko [FOTO e VIDEO] : 1/33 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Juventus - l’effetto Cristiano Ronaldo colpisce ancora : firmato un contratto milionario con Adidas - le cifre dell’accordo : La Juventus rinnova e modifica i termini della partnership commerciale con Adidas: l’accordo prevede un corrispettivo minimo di 408 milioni di euro! La Juventus ha reso noto il prolungamento e la modifica dell’accordo commerciale con Adidas. Il brand di abbigliamento sportivo e la squadra di calcio hanno rinnovato la loro partnership, prolungando il contratto dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2027 ed aumentando il corrispettivo ...

Juventus - che accordo con Adidas : i bianconeri tra i top club d'Europa : Juventus e Adidas hanno rinnovato la loro partnership fino al 30 giugno 2027. Il nuovo accordo prevede un minimo garantito di 408 milioni di euro per 8 stagioni . Entro il 31 dicembre Adidas verserà, ...

Juventus - l’agente di Cristiano Ronaldo : “Trattativa? L’idea è partita da lui” : Cristiano Ronaldo – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ha parlato della trattativa che ha portato all’acquisto dell’attaccante da parte della Juventus: “A gennaio 2018 io e le poche persone che sapevano cosa stesse accadendo. Pensavamo che sarebbe stato molto difficile portare Cristiano Ronaldo alla Juve“. LEGGI ANCHE: Juventus, […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - rinnovato il contratto con Adidas. Sponsor d'oro : una pioggia di milioni su CR7 e Agnelli : La Juventus e l' Adidas hanno rinnovato, modificandolo e prolungandolo, il contratto di partnership. L'attuale accordo, in scadenza al 30 giugno 2021, riguardava sei stagioni sportive a partire dalla ...

Juventus - prolungato il contratto con Adidas fino al 2027 : 408 milioni nelle casse bianconere : TORINO - La Juventus ha modificato e prolungato il contratto con l' Adidas fino al 2027. Il nuovo accordo, che durerà otto anni, porterà nelle casse del club bianconero 408 milioni. Ecco il comunicato ...

