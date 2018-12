Juventus | le ultime dall’infermeria | novità Cancelo e Cuadrado | problemi per Bernardeschi

Juventus - Aaron Ramsey in pugno/ Ultime notizie calciomercato : Paratici vicino al nuovo colpo a costo zero : Juventus, Aaron Ramsey in pugno. Ultime notizie calciomercato: il ds Fabio Paratici vicino al nuovo colpo a costo zero dopo Emre Can

Alex Sandro - rinnovo del contratto con la Juventus/ Ultime notizie : ufficiale il prolungamento fino al 2023 : Alex Sandro, rinnovo del contratto con la Juventus. Ultime notizie: ufficiale il prolungamento fino al 2023 del terzino brasiliano

Juventus - Isco altro nome per il mercato che verrà : le ultime : Juventus Isco – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni di spesa per […] L'articolo Juventus, Isco altro nome per il ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Torino Juventus : il duello - Belotti vs Cristiano Ronaldo. Quote - ultime novità - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Torino Juventus: Quote e ultime novità, i moduli e i titolari per il grande derby della Mole per la 16giornata di Serie A.

Juventus - Ronaldo pronto ad ammettere la frode fiscale : le ultime : Juventus Ronaldo – Cristiano Ronaldo e il Fisco spagnolo sembra essere una telenovela che si avvia verso le battute finali. Il fenomeno con la maglia numero 7 ha ammesso di aver commesso una “frode fiscale” ai tempi del Real Madrid e adesso, nel mese di gennaio, si dovrà presentare davanti ad un giudice al tribunale […] L'articolo Juventus, Ronaldo pronto ad ammettere la frode fiscale: le ultime proviene da Serie A News ...

Infortunio Cuadrado/ Ultime notizie : il colombiano della Juventus operato al ginocchio? : L'Infortunio di Cuadrado è una delle brutte notizie che la Juventus si porta dietro dalla trasferta a Berna dove ha perso contro lo Young Boys.

Juventus - infortunio Cancelo : si opera al menisco! I tempi di recupero e le ultime su Cuadrado : Juventus, infortunio Cancelo: il terzino bianconero finirà sotto i ferri per il problema al menisco mediale, i dettagli “Cancelo ha un problema al menisco mediale, sarà operato e tornerà dopo la sosta. Per Cuadrado dobbiamo valutare se sarà necessario un piccolo intervento o meno“. Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa pre Torino-Juventus, ha svelato le condizioni dei suoi due esterni di destra, entrambi ai box per ...

Gol di Mandzukic in Juventus Inter - è la quarta rete del croato nelle ultime 5 partite : VIDEO : Sull'orologio corre il minuto 66. Cancelo confeziona il cross dalla sinistra e Mandzukic spinge la palla in rete con un colpo di testa che anticipa tutti sul tempo. 1-0 finale e Juve che mette in ...

Inter-Juventus - nelle ultime 7 stagioni 207 punti di scarto in classifica : Considerando gli undici punti di distacco tra le due squadre, causati dalla perfezione della Juventus che ha firmato il record storico di 40 punti conquistati dopo 14 giornate, e da qualche passo ...

Infortunio Bentancur - salta Juventus-Inter?/ Ultime notizie - tegola per Allegri : problema alla schiena - IlSussidiario.net : Infortunio Bentancur, salta Juventus-Inter? Ultime notizie, tegola per Allegri: problema alla schiena per il centrocampista.

Juventus-Inter - Massimiliano Allegri : 'Pjanic c'è'/ Ultime notizie : 'Non abbiamo ammazzato il campionato' - IlSussidiario.net : Juventus-Inter, Massimiliano Allegri: 'Pjanic c'è'. Ultime notizie, il tecnico bianconero alla vigilia: 'Non abbiamo ammazzato il campionato'.

Infortunio Nainggolan - difficile il recupero per Juventus-Inter : le ultime : Infortunio Nainggolan – Juventus-Inter è sempre più vicina. Tra meno di 48 ore infatti avverrà il fischio d’inizio all’Allianz Stadium per il derby d’Italia. E questo conto alla rovescia non fa che aumentare la tensione e la preoccupazione in casa nerazzurra per le condizioni di Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato ai microfoni di Sky Sport, […] L'articolo Infortunio Nainggolan, difficile il recupero per ...

Calciomercato Juventus - addio definitivo a De Gea : le ultime : Inoltre, secondo la redazione inglese di 'Sky Sport', i Red Devils avrebbero reso esecutiva la clausola di rinnovo automatico di De Gea fino al 30 giugno 2020 . CLICCA QUI per restare sempre ...

Juventus-Spal - formazioni ufficiali e ultime dai campi : Juventus-Spal, COSI’ IN CAMPO- La Juventus ricomincia il suo campionato dopo la sosta, e lo fa in casa contro la Spal. Partita scontata sulla carta, meno considerando le recenti prestazioni contro le cosiddette piccole degli uomini di Allegri. Una gara molto simile a quella nell’ottobre scorso contro il Genoa: anche lì si veniva dalla sosta, […] L'articolo Juventus-Spal, formazioni ufficiali e ultime dai campi proviene da Serie A News ...