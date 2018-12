Juve | Paratici | Champions è un' ambizione

Paratici : «Tevez trattativa logorante. Ronaldo? Voleva solo la Juve» : Il direttore sportivo della Juventus ha parlato a Sky Sport delle sue strategie sul mercato, delle trattative più estenuanti e dell'arrivo di CR7. L'articolo Paratici: «Tevez trattativa logorante. Ronaldo? Voleva solo la Juve» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Paratici e i retroscena del mercato : “Ecco qual è stata la trattativa più complicata” : Intervistato da Sky Sport, il responsabile dell’Area Sport della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato del mondo bianconero e di alcuni retroscena di mercato, oltre che del rapporto con Marotta. Paratici ha rivelato qual è stata la trattativa più difficile che abbia mai affrontato: “Credo che la trattativa più logorante, specie nella durata, sia stata quella per Carlos Tevez. È stato un giocatore che abbiamo contattato alla fine ...

Juventus - Aaron Ramsey in pugno/ Ultime notizie calciomercato : Paratici vicino al nuovo colpo a costo zero : Juventus, Aaron Ramsey in pugno. Ultime notizie calciomercato: il ds Fabio Paratici vicino al nuovo colpo a costo zero dopo Emre Can

Juventus - Cherubini diventa vice Paratici. Fusco all'Under : Con l'Under 23 è aumentato il lavoro della dirigenza bianconera che, oltrettutto, ha subito l'uscita di Beppe Marotta . E' per questo che si va incontro a una riorganizzazione che inizierà con la ...

Juventus - il racconto di Paratici : “ecco come ho preso Cristiano Ronaldo e le parole di mio figlio” : Juventus, Fabio Paratici ha parlato dell’affare Cristiano Ronaldo, inizialmente un sogno che poi si è trasformato in realtà Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ai microfoni di Skysport ha raccontato la trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo in bianconero, con tanto di retroscena tenero relativo a suo figlio. Il tutto è nato da un incontro con Mendes, nel quale però i due avrebbero dovuto parlare di ...

Juve - Paratici : 'Nuovi accordi commerciali? CR7 ci ha aiutato a crescere. Sul mercato...' : Fabio Paratici , responsabile dell'area sport della Juventus, ha parlato a Dazn prima della sfida con la Roma: ' Nuovo accordo con Adidas? È la dimostrazione della crescita del club . Abbiamo avuto risultati importanti, Cristiano Ronaldo ci ...