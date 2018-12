Jump | il nuovo design delle biciclette elettriche di Uber

Jump Force : il nuovo trailer svela maggiori dettagli sulla storia : Bandai Namco Entertainment Europe ha svela to un nuovo trailer con ulteriori dettagli sulla modalità storia del suo prossimo titolo Jump Force , già provato in anteprima per voi.Una fusione improvvisa del mondo Jump con quello reale ha scatenato il caos sulla Terra, mentre alcuni invasori malvagi stanno seminando panico e distruzione.Per affrontare questa nuova minaccia, il Direttore Glover ha formato una squadra di eroi, chiamata Jump Force , ...

Jump Force : un nuovo video mostra le trasformazioni dei personaggi di Dragon Ball : Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di mostrare dei nuovi video di gameplay con le trasformazioni finali di Goku, Vegeta e Frieza in Jump Force, titolo in arrivo il 15 febbraio per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital, già provato in anteprima. Svelato nel corso del X018 di Microsoft, il trailer mostra come Goku e Vegeta saranno in grado di raggiungere il livello Super Saiyan Blue. Frieza, per non essere sovrastato dai suoi rivali di ...