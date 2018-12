ITALIANA MORTA IN MESSICO | IN UN VIDEO PROVA SUICIDIO Ultime notizie | Anna Ruzzenenti

Messico - giovane ITALIANA trovata morta : si rafforza ipotesi del suicidio : Anna Ruzzenenti, un'istruttrice subacquea veronese di 27 anni, è stata trovata senza vita a Playa del Carmen

Sub ITALIANA Anna Ruzzenenti morta in Messico - tv diffonde video e sostiene ipotesi suicidio : Il mistero della morte in Messico dell'istruttrice sub italiana Anna Ruzzenenti, 27 anni originaria di Bardolino in provincia di Verona, starebbe diradandosi rafforzando l'ipotesi del suicidio, dopo che la tv messicana 'Canal 10' di Cancun ha postato su YouTube un video girato quando la giovane era ancora viva. La giovane era partita il 13 dicembre per concedersi una vacanza in Messico.L'Ambasciata italiana a Città del Messico, in ...

Sub ITALIANA MORTA in Messico - forse un suicidio : in un video la prova : CITTA' DEL Messico - Il mistero della morte in Messico dell'istruttrice sub italiana Anna Ruzzenenti, 27 anni originaria di Bardolino in provincia di Verona, starebbe diradandosi rafforzando l'ipotesi ...

Sub ITALIANA MORTA in Messico - forse un suicidio : in un video la prova : L'emittente Canal 10 di Cancun diffonde un filmato del 19 dicembre che mostrerebbe il tentativo di Anna Ruzzenenti di togliersi la vita annegando. Salvata, avrebbe dovuto essere rimpatriata ma aveva chiesto di restare per poter vedere "ancora una volta le onde dei Caraibi"

