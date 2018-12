ITALIA-CROAZIA UNDER 21 Quando Del Piero segnò con la maglia del Nissa

Pallamano - i convocati dell’ITALIA per le amichevoli con Croazia e Montenegro : Nel 2019 la Nazionale maschile di Pallamano ripartirà da un triangolare amichevole con Croazia e Montenegro. Questo torneo si svolgerà da 2 al 6 gennaio a Porec (Croazia), con i padroni di casa che faranno un ultimo test prima dei Mondiali. Per l’Italia invece sarà l’occasione per mettersi alla prova con due squadre di riferimento del panorama europeo. Il DT Riccardo Trillini proporrà diverse novità nella squadra azzurra, con giocatori ...

ITALIAni mammoni : tra i 18 e i 34 anni il 66% vive coi genitori. Peggio di noi solo Grecia - Croazia e Malta : Nel 2016 erano al 65,8%, ma ora tornano a crescere. Sono i “mammoni d’Italia”, i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni che vivono ancora in casa con i genitori. Secondo Eurostat, la loro percentuale si è innalzata nel 2017 fino a raggiungere il 66,4%, il livello più alto in Europa dopo Grecia, Croazia e Malta. Ad essere alto in Italia è soprattutto il numero di chi è ancora a casa tra i 25 e i 34 anni, la fascia di età ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 : Croazia-ITALIA 3-0. Azzurre costrette a disputare la seconda fase : L’Italia del Tennistavolo femminile esce sconfitta per 3-0 in Croazia nell’ultima giornata del Girone 2 del Gruppo A delle Qualificazioni degli Europei a squadre del 2019 e non riesce a passare direttamente alla rassegna continentale. La nostra Nazionale sarà ora costretta a passare dallo step successivo di qualificazione in programma per il maggio 2019 dove verranno messi in palio gli ultimi posti per la kermesse calendarizzata per ...

LIVE Sorteggio Europei Under21 calcio 2019 in DIRETTA : l’ITALIA scopre le avversarie - pericoli Francia - Spagna e Croazia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio della Fase Finale degli Europei Under21 2019 di calcio. A Bologna l’Italia scoprirà le avversarie del girone della prossima rassegna continentale, che si svolgerà proprio nel Bel Paese dal 16 al 30 giugno 2019. La formula del torneo prevede tre gironi da quattro squadra ciascuna e l’Italia, qualificata come paese ospitante, sarà posizionata come squadra 1 nel Gruppo A e troverà una nazione ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 : Olanda-Croazia 3-0. ITALIA ancora in corsa - serve l’impresa nei Balcani : L’Italia del Tennistavolo femminile tira un grosso sospiro di sollievo: l’Olanda batte la Croazia con un rotondo 3-0 nella quinta giornata del girone di qualificazione agli Europei a squadre del prossimo anno e lascia inalterate le possibilità di passaggio diretto delle azzurre alla rassegna continentale. L’Italia dovrà vincere in Croazia martedì 4 dicembre, meglio se per 3-0 o 3-1, altrimenti con un successo per 3-2 si darebbe ...

Qualificazioni Eurobasket donne 2019 : l'ITALIA batte la Croazia 64-52 - Europeo più vicino : Croazia-Italia, la cronaca Le azzurre partono concentrate in difesa e piuttosto sciolte in attacco, dove Giorgia Sottana con 7 punti produce il primo strappo, ricucito prontamente dalle padrone di ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Croazia-ITALIA 52-64 - azzurre vicine alla meta! Show di Penna e Dotto : Una vittoria fondamentale quella ottenuta dalla Nazionale italiana di Basket femminile contro la Croazia. A Slavonski Brod le ragazze di coach Marco Crespi si sono imposte per 52-64 con una prova di personalità e carattere e ora la qualificazione agli Europei è davvero a un passo. Le azzurre hanno trovato l’allungo decisivo tra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo, gestendo poi al meglio il margine nell’ultimo ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati della Lituania per le sfide a ITALIA e Croazia. Non c’è la coppia di Milano : Sono state diramate le convocazioni della Lituania per le sfide delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 del 29 novembre contro l’Italia, a Brescia, e del 2 dicembre contro la Croazia, a Vilnius. Il ct Dainius Adomaitis ha chiamato quindici giocatori per la doppia sfida, che per la selezione baltica conta relativamente in quanto già qualificata per la rassegna iridata. Di seguito i nominativi degli uomini che faranno parte del roster ...