Israele | elezioni anticipate ad aprile 2019

Israele - si dimette il ministro della Difesa Lieberman : “Cessate il fuoco è una resa al terrorismo”. Ipotesi elezioni anticipate : Il governo di Benjamin Netanyahu vacilla dopo l’ultimo colpo assestato dal falco Avigdor Lieberman. Il ministro israeliano della Difesa ha annunciato le dimissioni (che avranno valore effettivo tra 48 ore) durante una riunione con i deputati del suo partito. La notizia non potrebbe arrivare in un momento peggiore per il Primo ministro d’Israele, impegnato sul fronte Hamas, e potrebbe far capitolare il Governo, portando alle elezioni ...